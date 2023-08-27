دوري أدنوك.. شباب الأهلي يتجاوز خورفكان (فيديو)

حقق شباب الأهلي فوزه الثاني في دوري أدنوك بعد تجاوز خورفكان 2/1 في الجولة الثانية من المسابقة، اليوم الأحد.

وسجل شباب الأهلي هدفين في الشوط الأول، وجاء الأول بتوقيع مؤنس دبور في الدقيقة 26 من ضربة رأسية.

ووقع يوسف جابر الهدف الثاني في الدقيقة 37 من ضربة رأس أيضا.