دوري أدنوك.. شباب الأهلي يتجاوز خورفكان (فيديو)
شباب الأهلي سيلعب مع البطائح ثم الوحدة في الجولتين الثالثة والرابعة.
حقق شباب الأهلي فوزه الثاني في دوري أدنوك بعد تجاوز خورفكان 2/1 في الجولة الثانية من المسابقة، اليوم الأحد.
وسجل شباب الأهلي هدفين في الشوط الأول، وجاء الأول بتوقيع مؤنس دبور في الدقيقة 26 من ضربة رأسية.
ووقع يوسف جابر الهدف الثاني في الدقيقة 37 من ضربة رأس أيضا.
ووقع تياجو دي ليونكو الهدف الوحيد لخورفكان في الدقيقة 90+6.
ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 6 نقاط بعدما تغلب على عجمان ثم خورفكان.
ويلعب شباب الأهلي مع البطائح ثم الوحدة في الجولتين الثالثة والرابعة.
وفي وقت لاحق يلعب الشارقة مع الوصل.
وفي أبرز مباريات الجولة الثانية تغلب الوحدة 2/1 على الجزيرة، والعين 2/0 على حتا.