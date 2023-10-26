دوري أبطال أوروبا: فوز مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند
واصل مانشستر سيتي تألقه في مباريات دوري أبطال أوروبا، وحقق الفوز الثالث له تواليًا، اليوم الأربعاء، على مضيفه يانغ بويز السويسري، ليقترب من بلوغ ثُمن النهائي.
وفاز مانشستر سيتي 3-1 على مضيفه يانغ بويز السويسري، في الجولة الثالثة للمجموعة السابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضًا فوز لايبزغ الألماني على ضيفه ريد ستار الصربي بالنتيجة ذاتها.
بادر مانشستر سيتي بالتسجيل عن طريق مانويل أكانجي في الدقيقة 48، قبل أن يتعادل يانغ بويز سريعًا بواسطة ميشاك إيليا عند الدقيقة 52.
ولعب هالاند دور المنقذ لمانشستر سيتي، بعدما أحرز الهدفين الثاني والثالث للفريق السماوي عند الدقيقتين 67 من ركلة جزاء و86 على الترتيب.
من جانبه، أنعش لايبزج آماله في الصعود لدور الـ16 للبطولة، عقب فوزه الثمين والمستحق «3-1» على ضيفه ريد ستار، الفائز باللقب العام 1991.
وعزز مانشستر سيتي "حامل اللقب" موقعه في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، عقب فوزه في جميع مبارياته الثلاث الأولى، ليصبح قريبًا من الصعود للأدوار الإقصائية في المسابقة.
باريس سان جيرمان يتغلب على ميلان ويتصدر مجموعته
ساهمت لحظة تألق سحرية أخرى من كيليان مبابي، وهدف راندال كولو مواني، في فوز باريس سان جيرمان 3-صفر على ميلان المتواضع في بارك دي برينس ليتصدر المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وافتتح المهاجم الفرنسي مبابي التسجيل بتسديدة منخفضة رائعة قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يضاعف مواطنه كولو مواني النتيجة في الشوط الثاني بعد أداء رائع من زميله في المنتخب الوطني عثمان ديمبلي.
وأضاف لي كانج-إن الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة.
ورغم أن المباراة لم تكن سهلة في شوطها الأول، إلا أن فريق المدرب لويس إنريكي تفوق ليرفع رصيده إلى 6 نقاط من 3 مباريات متقدمًا بنقطتين على بروسيا دورتموند الذي فاز 1-صفر على ملعب نيوكاسل يونايتد.
ويحتل ميلان، الذي فشل، الآن، في التسجيل في 5 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا، ولم يهز الشباك إلا مرة واحدة في آخر 4 مباريات رسمية، مؤخرة ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.
ثلاثية إيفانيلسون تقود بورتو للفوز 4-1 على أنتويرب
شارك المهاجم إيفانيلسون كبديل ليسجل 3 أهداف، وليعدّل بورتو تأخره بهدف، ويتغلب على مضيفه رويال أنتويرب 4-1 ضمن المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء.
وتقدم أنتويرب في الشوط الأول عندما سدد الحسن يوسف الكرة من حافة منطقة الجزاء لكن بورتو أدرك التعادل بعد لحظات من بداية الشوط الثاني بتسديدة إيفانيلسون والتي غيرّت اتجاهها.
وتقدم بورتو عندما سدد ستيفن أوستاكيو الكرة في الزاوية البعيدة للمرمى، قبل أن يكمل إيفانيلسون ثلاثيته بتسديدة مباشرة محرزًا الهدف الثاني وكرة إرسلها بشكل رائع من فوق رأس الحارس مسجلاً هدفه الثالث.
ويتصدر برشلونة المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه بورتو برصيد 6 نقاط.
ويملك شاختار دونيتسك 3 نقاط، بينما لا يملك أنتويرب أي نقاط.