دوري أبطال أوروبا: فوز مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند

وفاز مانشستر سيتي 3-1 على مضيفه يانغ بويز السويسري، في الجولة الثالثة للمجموعة السابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضًا فوز لايبزغ الألماني على ضيفه ريد ستار الصربي بالنتيجة ذاتها.

بادر مانشستر سيتي بالتسجيل عن طريق مانويل أكانجي في الدقيقة 48، قبل أن يتعادل يانغ بويز سريعًا بواسطة ميشاك إيليا عند الدقيقة 52.

ولعب هالاند دور المنقذ لمانشستر سيتي، بعدما أحرز الهدفين الثاني والثالث للفريق السماوي عند الدقيقتين 67 من ركلة جزاء و86 على الترتيب.

من جانبه، أنعش لايبزج آماله في الصعود لدور الـ16 للبطولة، عقب فوزه الثمين والمستحق «3-1» على ضيفه ريد ستار، الفائز باللقب العام 1991.

وعزز مانشستر سيتي "حامل اللقب" موقعه في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، عقب فوزه في جميع مبارياته الثلاث الأولى، ليصبح قريبًا من الصعود للأدوار الإقصائية في المسابقة.