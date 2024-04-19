كشف الإعلامي إسلام صادق عن أزمة جديدة تواجه حسام حسن مع المنتخب المصري.

وبحسب إسلام صادق، فإن حسام حسر يواجه أزمة إصابات، بإصابة الحارسين محمد الشناوي ومحمد أبو جبل، إلى جانب إصابة: محمد صبحي، وأحمد فتحي، ومحمد شكري، وياسر إبراهيم، وعلي جبر، وأسامة جلال، وأيمن منصور، ومحمود حمدي الونش، ومروان عطية، وإمام عاشور، ومحمود تريزيغية، ومصطفى شلبي، وحسين الشحات، وأحمد سيد زيزو، ومروان حمدي، وأحمد أمين.

وقال إسلام صادق إن إصابة محمد أبو جبل بقطع في الرباط الصليبي وهو الحارس البديل للحارس الأساسي محمد الشناوي تزيد فرص محمد عواد في قيادة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، إلى جانب الحارسين أحمد الشناوي، والمهدي سليمان.

وسيلعب منتخب مصر مع بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، يومي 5 و8 يونيو المقبلين، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وحقق منتخب مصر الفوز في أول جولتين في المجموعة الأولى من التصفيات على حساب جيبوتي، وسيراليون.

وذكر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري إن حسام حسن طلب تقريرًا مفصلاً من محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، عن حالة اللاعبين المصابين وموعد عودتهم للملاعب قبل اختيار قائمة المنتخب.