يونس محمود يحتفل مع أعضاء اتحاد القدم بفوز العراق على اليابان (شاهد)
احتفل أسطورة كرة القدم العراقية يونس محمود مع الجهاز الإداري لمنتخب العراق، وأعضاء اتحاد كرة القدم في بلاد الرافدين، عقب الفوز على اليابان في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بكأس آسيا لكرة القدم، اليوم الجمعة.
ينفرد العراق بصدارة المجموعة الرابعة بست نقاط، بفارق ثلاث نقاط أمام اليابان التي تراجعت للمركز الثاني
وسجل أيمن حسين هدفين من ضربتي رأس في الشوط الأول، ليقود العراق للفوز 2-1 على اليابان التي لم تستفد من هيمنتها على الكرة في أغلبت فترات المباراة.
وعقب إطلاق الحكم صافرة النهاية، احتفل يونس محمود بشكل كبير مع أعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم.
وينفرد العراق بصدارة المجموعة الرابعة بست نقاط، بفارق ثلاث نقاط أمام اليابان التي تراجعت للمركز الثاني.
وكان العراق قد استهل مشواره بالبطولة بالفوز 3-1 على إندونيسيا، وفازت اليابان 4-2 على فيتنام في بداية مشوارهما في البطولة.
ويلتقي منتخبا فيتنام وإندونيسيا في وقت لاحق، يوم الجمعة.