يونس محمود يحتفل مع أعضاء اتحاد القدم بفوز العراق على اليابان (شاهد)

وسجل أيمن حسين هدفين من ضربتي رأس في الشوط الأول، ليقود العراق للفوز 2-1 على اليابان التي لم تستفد من هيمنتها على الكرة في أغلبت فترات المباراة.

وعقب إطلاق الحكم صافرة النهاية، احتفل يونس محمود بشكل كبير مع أعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم.