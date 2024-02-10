التشكيل المتوقع للأردن وقطر في نهائي كأس آسيا

تترقب الجماهير المباراة النهائية لكأس آسيا 2023 بين منتخب قطر المستضيف والأردن، اليوم السبت.

وبتأهل قطر والأردن للنهائي، سيكون اللقب عربيا للمرة الثانية على التوالي، فقد فاز منتخب قطر بلقب نسخة 2019 والثالث في تاريخ المسابقة.

وهذه أول مواجهة بين قطر والأردن في كأس آسيا.

ويحلم منتخب قطر بالحفاظ على اللقب وتكرار إنجاز اليابان الذي فاز باللقب في نسختي 2000 و2004.

في المقابل، يمني منتخب الأردن النفس بمواصلة كتابة التاريخ والتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، في أول وصول له لنهائي كأس آسيا.

وكان أفضل إنجاز لمنتخب الأردن قبل إنجاز النسخة الحالية الوصول لربع النهائي.

وحتى الآن، حققت 4 منتخبات عربية لقب كأس آسيا، هي: السعودية والكويت والعراق وقطر، وحال فوز الأردن سيكون المنتخب الخامس.

والمنتخب السعودي أكثر منتخب عربي تتويجا بلقب كأس آسيا برصيد 3 ألقاب، مقابل لقب لكل من الكويت والعراق وقطر.

يشار إلى أن منتخب اليابان أكثر منتخب تتويجا بلقب كأس آسيا برصيد 4 ألقاب.