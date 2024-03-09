بعكس طبيب الزمالك.. زيزو يكشف مفاجأة عن إصابته

كشف أحمد سيد "زيزو"، نجم نادي الزمالك، مفاجأة عن تفاصيل إصابته التي تعرض لها، مساء الجمعة، في مواجهة الأهلي بنهائي كأس مصر، الذي جمع الفريقين، على ملعب "الأول بارك" في السعودية.

وغادر زيزو مباراة الزمالك أمام الأهلي بين شوطي المباراة بسبب الإصابة بعد تدخل من كريم وليد في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

وكان محمد أسامة، طبيب الزمالك، قد قال عبر قناة ناديه: "إصابة زيزو عبارة عن التواء في الكاحل، واللاعب سيخضع للأشعة فور زوال الورم لتحديد مدة غيابه".

ولكن "زيزو" قال في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن إصابته عبارة عن كدمة قوية في الكاحل".

وأشار إلى أنه سيُجرى فحص أشعة لتحديد مدة غيابه عن الفريق.