بعكس طبيب الزمالك.. زيزو يكشف مفاجأة عن إصابته
كشف أحمد سيد "زيزو"، نجم نادي الزمالك، مفاجأة عن تفاصيل إصابته التي تعرض لها، مساء الجمعة، في مواجهة الأهلي بنهائي كأس مصر، الذي جمع الفريقين، على ملعب "الأول بارك" في السعودية.
وغادر زيزو مباراة الزمالك أمام الأهلي بين شوطي المباراة بسبب الإصابة بعد تدخل من كريم وليد في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.
وكان محمد أسامة، طبيب الزمالك، قد قال عبر قناة ناديه: "إصابة زيزو عبارة عن التواء في الكاحل، واللاعب سيخضع للأشعة فور زوال الورم لتحديد مدة غيابه".
ولكن "زيزو" قال في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن إصابته عبارة عن كدمة قوية في الكاحل".
وأشار إلى أنه سيُجرى فحص أشعة لتحديد مدة غيابه عن الفريق.
وتابع: "لم أتمكن من إكمال المباراة بعد الإصابة نظرًا لقوة التدخل والتورم الذي حدث في وقته".
وكان زيزو قد تعرض للإصابة بالتواء في الكاحل خلال مباراة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية، نهاية الشهر الماضي، قبل أن يتعافى ويشارك أمام الأهلي.
وتُوج الأهلي بلقب نهائي كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل في مباراة نهائي كأس مصر الذي أقيم لأول مرة خارج مصر.
واستضاف ملعب الأول بارك معقل فريق النصر، المواجهة بين الأهلي والزمالك عن موسم 2022 - 2023.
وسجل إمام عاشور الهدف الأول في الدقيقة 84، بينما قتل أفشة اللقاء بهدف جديد في الدقيقة 94.
ورفع الأهلي رصيده إلى 39 لقبًا، بينما توقف رصيد الزمالك عند 28.