سبب بكاء فيرمينو قبل مواجهة الهلال (فيديو)
ظهر المهاجم البرازيلي لنادي أهلي جدة السعودي، روبيرتو فيرمينو متأثرا بشدة قبل مباراة فريقه أمام الهلال المؤجلة من الجولة 28 لحساب الدوري السعودي للمحترفين.
وتداولت منصات التواصل مقطع فيديو يظهر دموع فرمينو اثناء ترديد النشيد الخاص بالنادي الأهلي قبل أن يتوجه مع زملائه لتحية الجماهير الأهلاوية قبل انطلاق مباراة القمة أمام المتصدر الهلال.
وتقدم الأهلي في الشوط الأول من المواجهة بهدف للاعبه فراس البريكان في الدقيقة 30 بعد تسديدة قوية تصدى لها الحارس ياسين بونو قبل أن تعود أمام البريكان الذي وضعها في الزاوية اليسرى لمرمى الهلال.
وفي الشوط الثاني عادل الصربي ميتروفيتش النتيجة للهلال بتصويبة رأسية متقنة بعد أن تلقى كرة على المقاس من البرازيلي مالكوم مطلع الدقيقة 52 من المباراة التي لا تزال متواصلة على إيقاع التعادل (1 ـ 1).
ويدخل الهلال المباراة متصدرا للدوري السعودي للمحترفين برصيد 83 نقطة فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 55 نقطة.