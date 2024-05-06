سبب بكاء فيرمينو قبل مواجهة الهلال (فيديو)

وتقدم الأهلي في الشوط الأول من المواجهة بهدف للاعبه فراس البريكان في الدقيقة 30 بعد تسديدة قوية تصدى لها الحارس ياسين بونو قبل أن تعود أمام البريكان الذي وضعها في الزاوية اليسرى لمرمى الهلال.