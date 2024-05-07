بعد الحائلي.. أحمد كعكي يعلن مغادرته الاتحاد السعودي

أعلن أحمد كعكي، نائب رئيس نادي الاتحاد السعودي، رحيله عن منصبه في النادي بعد استقالة أنمار الحائلي، رئيس النادي، مؤكدا دعمه الكامل للؤي ناظر، المرشح الجديد لرئاسة "العميد".

وكتب كعكي عبر حساباته الشخصية في منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء: "جماهير نادينا العظيم.. تشرفت بخدمة الكيان الاتحادي قادمًا من مدرجه الكبير، والذي افتخر بأن أعود إليه مجددًا بعد أكثر من عشر سنوات خدمت فيها عميد الأندية من عدة مواقع".

وأضاف: "خلال عمل مجلس إدارتنا لم نراهن على إمكانياتنا وتجربتنا وطموحنا وما قدّمناه من دعم، بل رهنا نجاحنا بعد الله بموقف ووقفة جماهير الذهب خلف ناديها".