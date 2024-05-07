بعد الحائلي.. أحمد كعكي يعلن مغادرته الاتحاد السعودي
أعلن أحمد كعكي، نائب رئيس نادي الاتحاد السعودي، رحيله عن منصبه في النادي بعد استقالة أنمار الحائلي، رئيس النادي، مؤكدا دعمه الكامل للؤي ناظر، المرشح الجديد لرئاسة "العميد".
وكتب كعكي عبر حساباته الشخصية في منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء: "جماهير نادينا العظيم.. تشرفت بخدمة الكيان الاتحادي قادمًا من مدرجه الكبير، والذي افتخر بأن أعود إليه مجددًا بعد أكثر من عشر سنوات خدمت فيها عميد الأندية من عدة مواقع".
وأضاف: "خلال عمل مجلس إدارتنا لم نراهن على إمكانياتنا وتجربتنا وطموحنا وما قدّمناه من دعم، بل رهنا نجاحنا بعد الله بموقف ووقفة جماهير الذهب خلف ناديها".
وتابع: "ما تحقق من نجاح يحسب لهم في المقام الأول، والخطأ نحن نتحمّله، أمضينا معًا، إدارة وجمهور، أربع سنوات ملحمية بما تعنيه الكلمة، صفًا واحدًا وقلبًا واحدًا، توج الفريق بطلاً للدوري بعد سنوات طويلة، وبطل السوبر، ثم مضينا نكرر مجد المشاركة في كأس العالم للأندية ونفتخر بكم وبكل ما تحقق معكم".
وأتم: "أعتز اليوم بعد ترجلنا من مواقعنا بمنح جميع الأصوات التي أملكها من خلال الجمعية العمومية للمرشح لرئاسة نادينا أخي لؤي ناظر، متمنيًا له ولاتحادنا مزيدًا من النجاح والاستقرار".
وكان رئيس العميد السابق، لؤي ناظر، قد أعلن قبل أسبوع واحد ترشحه لرئاسة قلعة النمور.
وسبق للؤي ناظر رئاسة اتحاد جدة خلال الفترة من نوفمبر 2018 وحتى مايو 2019، كما ترأس الاتحاد السعودي للجودو 3 أعوام.
يذكر أن الرئيس الحالي للاتحاد، أنمار الحائلي، أعلن دعمه للؤي ناظر، مؤكدا أنه سيمنح الأصوات التي يمتلكها في الجمعية العمومية لصالحه.