أسباب رفض ريال مدريد عودة كريستيانو رونالدو
حاول خورخي ميندز، وكيل أعمال كريستيانو رونالدو السابق، إعادة نجم منتخب البرتغال إلى ريال مدريد الشتاء الماضي، لكن كل محاولاته باءت بالفشل.
ونشرت صحيفة ذا أثلتيك تقريرا كشفت خلاله كواليس ما حدث الشتاء الماضي، حينما حاول خورخي ميندز إعادة كريستيانو رونالدو إلى سانتياغو برنابيو مجددا.
حسب ذا أثلتيك، أجرى ميندز محاولات عديدة مع ريال مدريد الشتاء الماضي، حينما كانت علاقة كريستيانو رونالدو بمانشستر يونايتد سيئة للغاية.
وتوترت علاقة رونالدو بمانشستر يونايتد والمدرب إيريك تين هاغ للغاية بعد حواره الشهير قبل كأس العالم مع بيرس مورغان الذي هاجم خلاله المدرب والإدارة وبعض اللاعبين.
وعلى إثر الحوار تم فسخ عقد كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد بالتراضي بين الطرفين.
وأكدت ذا أثلتيك أن ميندز كان يعمل جاهدا على عودة رونالدو غير أن كل اتصالاته ومحاولاته تم رفضها من جانب مسؤولي ريال مدريد.
وبرر مسؤولو ريال مدريد رفضهم عودة الهداف التاريخي للنادي إلى كبر عمره وراتبه المرتفع والاعتماد بشكل كبير على كريم بنزيما الذي كان يقدم أفضل فتراته مع النادي على الإطلاق.
من جهته، كان رونالدو موافقا على العودة إلى ريال مدريد، حيث شوهد يتدرب في النادي بعد كأس العالم، لكن حينما علم أن الأمر تم إغلاقه، وقع لنادي النصر السعودي على الفور، حيث لم تكن متاحة أمامه عروض أوروبية.
وعلى خلفية توقيعه لنادي النصر، انتهت علاقة خورخي ميندز برونالدو، حيث تحدثت تقارير أن الوكيل البرتغالي لم يكن راضيًا عن تلك الخطوة التي اتخذها رونالدو بعد مشاورات مع بعض المقربين منه وعلى رأسهم جورجينا رودريغز.