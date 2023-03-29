أسباب رفض ريال مدريد عودة كريستيانو رونالدو

حسب ذا أثلتيك، أجرى ميندز محاولات عديدة مع ريال مدريد الشتاء الماضي، حينما كانت علاقة كريستيانو رونالدو بمانشستر يونايتد سيئة للغاية.

وتوترت علاقة رونالدو بمانشستر يونايتد والمدرب إيريك تين هاغ للغاية بعد حواره الشهير قبل كأس العالم مع بيرس مورغان الذي هاجم خلاله المدرب والإدارة وبعض اللاعبين.

وعلى إثر الحوار تم فسخ عقد كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد بالتراضي بين الطرفين.

وأكدت ذا أثلتيك أن ميندز كان يعمل جاهدا على عودة رونالدو غير أن كل اتصالاته ومحاولاته تم رفضها من جانب مسؤولي ريال مدريد.