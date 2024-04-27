شباب الأهلي يستقبل العين بالورود بعد بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)
شهدت مباراة شباب الأهلي ونادي العين في الدوري الإماراتي للمحترفين، السبت، لقطة معبرة من لاعبي شباب الأهلي وذلك قبل انطلاق المواجهة التي تندرج ضمن الجولة 21 من المسابقة.
وبعد تأهل العين لنهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، الثلاثاء الماضي، على حساب الهلال السعودي بعد الفوز في مجموع الذهاب والإياب (5 ـ 4)، فاجأ لاعبو شباب الأهلي منافسيهم، قبل ضربة بداية المباراة اليوم بحركة جميلة ومعبرة عندما قدموا لهم باقات ورود تولى كل لاعب من الأهلي توشيح لاعب العين بها.
ومثلما كانت الروح الرياضية سائدة على الملعب وقبل انطلاق المواجهة، أظهرت جماهير شباب الأهلي دعمها الكبير لنادي العين في نهائي دروي أبطال آسيا الذي يطمح فيه الفريق الإماراتي للتتويج باللقب، عندما يلاقي نادي يوكوهاما الياباني في المباراة النهائية.
ورفع مشجعو شباب الأهلي لافتة عملاقة، كُتب عليها عبارة "بالتوفيق لممثل الوطن في نهائي دوري أبطال آسيا"، وذلك للتعبير عن مساندتهم في النهائي، وهي لقطة لقيت تفاعلا كبيرا واستحسانا في منصات التواصل.
يشار إلى أن شباب الأهلي يتقدم في نهاية الشوط الأول على العين بهدف دون مقابل سجله الصربي لوكا ميليفوجيفيتش من علامة الجزاء.
ويلتقي العين نادي يوكوهاما الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، ويقام الذهاب في اليابان يوم 11 مايو المقبل، فيما تدور مواجهة الإياب في الإمارات في 25 من الشهر ذاته.