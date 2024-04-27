شباب الأهلي يستقبل العين بالورود بعد بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

شهدت مباراة شباب الأهلي ونادي العين في الدوري الإماراتي للمحترفين، السبت، لقطة معبرة من لاعبي شباب الأهلي وذلك قبل انطلاق المواجهة التي تندرج ضمن الجولة 21 من المسابقة.

وبعد تأهل العين لنهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، الثلاثاء الماضي، على حساب الهلال السعودي بعد الفوز في مجموع الذهاب والإياب (5 ـ 4)، فاجأ لاعبو شباب الأهلي منافسيهم، قبل ضربة بداية المباراة اليوم بحركة جميلة ومعبرة عندما قدموا لهم باقات ورود تولى كل لاعب من الأهلي توشيح لاعب العين بها.