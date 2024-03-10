حسام حسن في "ورطة كبيرة" بسبب محمد صلاح
وجد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، نفسه في ورطة كبيرة للغاية قبل ساعات من إعلان قائمة الفراعنة التي ستشارك في دورة الإمارات الودية التي ستبدأ يوم 23 من الشهر الجاري.
ورغم أن حسام حسن سوف يعلن القائمة الرسمية اليوم الأحد، إلا أن موقف محمد صلاح نجم ليفربول لايزال عالقا، ولم يحسم.
وحسب المصادر، فإن ليفربول الإنجليزي مازال مصرا على استمرار صلاح في النادي وعدم السماح بدخوله معسكر منتخب مصر، رغم شفائه من الإصابة ولعبه عدة دقائق أمام سبارتا براغ في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.
ومن المتوقع أيضا أن يشارك صلاح اليوم ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.
ويجد مدرب منتخب مصر حرجا كبيرا في السماح لصلاح بالاستمرار في انجلترا، بسبب رفضه القاطع لخروج اللاعب من معسكر منتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.
ويخشى حسام حسن من اهتزاز صورته أمام اللاعبين والرأي العام في حال تغير قراره تجاه اللاعب حاليا بعد توليه مهمة تدريب الفراعنة.
كان حسام حسن قد هاجم صلاح بشدة حينما غادر معسكر منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية للعلاج في انجلترا.
وتجرى محاولات مستميتة خلال الساعات الأخيرة من جانب وزير الرياضة المصري أشرف صبحي لحل الأزمة قبل إعلان موقف اللاعب بشكل رسمي خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد ظهر اليوم.
وفي حال إعلان حسام حسن استدعاء صلاح، ستكون مواجهة مباشرة بين الثنائي، فحضور صلاح رغما عن إدارة ليفربول سيخلق أزمة مع حسام حسن، أما عدم حضوره فسيخلق صداما لا يقل خطورة بين أهم لاعبي المنتخب المصري والمدرب.
وحسب المصادر، فإن هناك عملا كبيرا للوصول لحل يرضي جميع الأطراف من خلال إعلان اتفاق على حل "بشكل ودي"، وهو الأمر الذي سيتم الكشف عن مدى نجاحه من خلال ما سيعلن عنه حسام حسن في المؤتمر الصحفي ظهر اليوم.