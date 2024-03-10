حسام حسن في "ورطة كبيرة" بسبب محمد صلاح

وجد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، نفسه في ورطة كبيرة للغاية قبل ساعات من إعلان قائمة الفراعنة التي ستشارك في دورة الإمارات الودية التي ستبدأ يوم 23 من الشهر الجاري.

ورغم أن حسام حسن سوف يعلن القائمة الرسمية اليوم الأحد، إلا أن موقف محمد صلاح نجم ليفربول لايزال عالقا، ولم يحسم.

وحسب المصادر، فإن ليفربول الإنجليزي مازال مصرا على استمرار صلاح في النادي وعدم السماح بدخوله معسكر منتخب مصر، رغم شفائه من الإصابة ولعبه عدة دقائق أمام سبارتا براغ في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.