رسميًّا.. الهلال السعودي يضم رينان لودي

رياضة
رسميًّا.. الهلال السعودي يضم رينان لودي
أعلن نادي الهلال السعودي رسميًّا، اليوم الأربعاء، تعاقده مع البرازيلي رينان لودي، قادمًا من مارسيليا الفرنسي.
ونشر النادي السعودي فيديو يرحب باللاعب قادمًا من فرنسا، وعلق الحساب الرسمي: "الوجهـة إلـى السعـودية.. نحـو الهلال".
ووفقا للتقارير فإن، عقد اللاعب سيكون حتى يونيو 2027، وسيتلقى نادي مارسيليا رسومًا تزيد عن 20 مليون يورو.
وشارك لودي مع أولمبيك مارسيليا هذا الموسم في 23 مباراة في جميع المسابقات، لم يسجل، وصنع هدفًا وحيدًا.
ويملك لودي 19 مباراة دولية مع المنتخب البرازيلي، وكانت أبرز محطات اللاعب الكروية مع أتلتيكو مدريد، إذ خاض بقميص الفريق 118 مباراة في كل البطولات، وسجل 6 أهداف، وقدّم 10 تمريرات حاسمة.