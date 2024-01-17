رسميًّا.. الهلال السعودي يضم رينان لودي

أعلن نادي الهلال السعودي رسميًّا، اليوم الأربعاء، تعاقده مع البرازيلي رينان لودي، قادمًا من مارسيليا الفرنسي.

ونشر النادي السعودي فيديو يرحب باللاعب قادمًا من فرنسا، وعلق الحساب الرسمي: "الوجهـة إلـى السعـودية.. نحـو الهلال".