نجم مانشستر يونايتد يتلقى مفاجأة سارة من مدرب إنجلترا

وتحدثت تقارير إخبارية إنجليزية أن ماينو (18 عامًا)، الذي كان أحد ركائز منتخب إنجلترا لأقل من 21 عامًا، يحظى باهتمام كبير من قبل ساوثغايت، وقد يكون أحد اكتشافات كأس الأمم الأوروبية في ألمانيا خلال يونيو ويوليو المقبلين.

وسلط تقرير نشره موقع شبكة "سكاي سبورت" البريطانية الضوء على الصعود اللافت للاعب الشاب، مشيرا إلى أنه يجد كل الثقة والثناء من مدربه الهولندي إيريك تن هاغ في فريق الشياطين الحمر.

ونقل التقرير عن تن هاغ قوله: "مشاهدة ماينو في التشكيلة الأساسية أمر منطقي وعادي، يبدو أنه يملك الحل عندما لا يملكه الآخرون، ويجد المساحة التي لا يملكها اللاعبون الآخرون، إنه يفعل كل شيء بشكل مختلف وممتع".

وبحسب سكاي سبورت، شكّل استدعاء كوبي ماينو للمنتخب الإنجليزي بمثابة المكافأة المستحقة نظير بدايته المتميزة في فريق الشياطين الحمر هذا الموسم، حيث لعب 20 مباراة في جميع المسابقات.

ولد كوبي ماينو في 19 أبريل 2005، في ضاحية ستوكبورت في مدينة مانشستر، وهو من أب غاني وأم إنجليزية، ويحمل الجنسيتين الغانية والبريطانية.