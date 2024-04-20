سبب انزعاج تشافي قبل الكلاسيكو

سيشعر تشافي هيرنانديز بالانزعاج بالتأكيد خلال مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني الذي سيجمع الفريقين، مساء الأحد.

ويحتل ريال مدريد، المفعم بالثقة بعد فوزه على مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، صدارة الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، متقدما بفارق ثماني نقاط على برشلونة، ويأتي جيرونا ثالثا برصيد 65 نقطة. والفوز غدًا سيمنح ريال مدريد التقدم بفارق 11 نقطة قبل ست مباريات من نهاية الموسم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ريليفو" فإن هناك أخبار سيئة لتشافي؛ لأن عشب البيرنابيو ما زال في حالة سيئة ولا يتحسن بالمستوى المطلوب وسيُمثل مشكلة في الكلاسيكو.

وأضاف التقرير: "بينما يتم البحث عن حلول، يعِد النادي أنّ العشب سيكون أفضل من المباراة الماضية ضد مانشستر سيتي، لكنهم يتوقعون أن يظلّ مظهره غير منتظم في بعض المناطق، ولن يكون ذلك إيجابيًّا لا لأنشيلوتي ولا لتشافي، اللذين يوليان اهتمامًا خاصًّا بالعشب".