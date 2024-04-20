سبب انزعاج تشافي قبل الكلاسيكو
سيشعر تشافي هيرنانديز بالانزعاج بالتأكيد خلال مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني الذي سيجمع الفريقين، مساء الأحد.
ويحتل ريال مدريد، المفعم بالثقة بعد فوزه على مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، صدارة الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، متقدما بفارق ثماني نقاط على برشلونة، ويأتي جيرونا ثالثا برصيد 65 نقطة. والفوز غدًا سيمنح ريال مدريد التقدم بفارق 11 نقطة قبل ست مباريات من نهاية الموسم.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ريليفو" فإن هناك أخبار سيئة لتشافي؛ لأن عشب البيرنابيو ما زال في حالة سيئة ولا يتحسن بالمستوى المطلوب وسيُمثل مشكلة في الكلاسيكو.
وأضاف التقرير: "بينما يتم البحث عن حلول، يعِد النادي أنّ العشب سيكون أفضل من المباراة الماضية ضد مانشستر سيتي، لكنهم يتوقعون أن يظلّ مظهره غير منتظم في بعض المناطق، ولن يكون ذلك إيجابيًّا لا لأنشيلوتي ولا لتشافي، اللذين يوليان اهتمامًا خاصًّا بالعشب".
واستعادت الصحيفة تصريحا ذكره تشافي العام الماضي إثر تعثر فريقه أمام خيتافي في الدوري الإسباني، قائلا: "لم نكن مرتاحين في الملعب، العشب صعَّب علينا الهجوم، العشب كان جافًّا ولم يسمح للكرة بالتحرك، من الصعب جدًّا على لاعبي كرة القدم اللعب في هذه الظروف، بالنسبة لنا من الضروري أن يكون الملعب في حالة جيدة".
وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها تشافي عن العشب كمبرر للتعثر، حيث سبق له أن أدلى بعدة تصريحات عن هذا الأمر منذ عدة أعوام، حين كان لاعبا في برشلونة ومنتخب إسبانيا.
وعن مباراة الغد، قال تشافي: "سنلعب من أجل لقب الدوري. علينا الفوز، علينا أن نتحكم في مشاعرنا ونمضي قدما وندع الإحباط والعجز الذي حدث في اليوم الآخر (الإقصاء من دوري أبطال أوروبا)، والذي يصعب تقبله يتحول لصالحنا. سنواجه ريال مدريد ذا المعنويات المرتفعة".
وأضاف: "يوم الأحد لدينا فرصة للعودة إلى السباق على لقب الدوري الإسباني. ستكون المباراة الأهم في الموسم".
وخرج برشلونة من دوري أبطال أوروبا، بينما تأهل ريال مدريد بعد الفوز بركلات الترجيح على مانشستر سيتي حامل اللقب، يوم الأربعاء.