وجهة غير متوقعة لنجم الاتحاد السعودي
اتخذ أحد نجوم الاتحاد السعودي قرارًا مهمًا بعد نهاية منافسات الموسم الحالي 2023 – 2024.
ولم يحقق الاتحاد أي ألقاب خلال الموسم الحالي بعد نتائج مخيبة للآمال خسر بسببها لقب الدوري السعودي بجانب ضياع التتويج بلقب كأس السوبر المحلي وأيضًا الخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا.
واستقر البرازيلي رومارينيو مهاجم الاتحاد على قرار حاسم بعد نهاية مشواره مع العميد وتوديعه بشكل رسمي بنهاية الموسم الحالي.
وكشفت صحيفة (الرياضية) السعودية عن توصل رومارينيو لاتفاق مع فريق نيوم الذي سيلعب في الموسم الجديد في دوري يلو لأندية دوري القسم الثاني في صفقة مجانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب البرازيلي سيوقع عقدًا لمدة موسمين قادمين بعدما فضل رومارينيو العرض السعودي رغم تلقيه مفاوضات من أندية أخرى خارج المملكة.
وسجل رومارينيو في الموسم الحالي مع الاتحاد 8 أهداف فقط في كل البطولات كما صنع 5 أهداف لزملائه وهو الأمر الذي جعل إدارة الاتحاد تستقر على رحيل اللاعب البرازيلي.
ولعب رومارينيو ، 33 عامًا ، في صفوف الجيش القطري والجزيرة الإماراتي وكورينثيانز البرازيلي في مسيرته.