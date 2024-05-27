وجهة غير متوقعة لنجم الاتحاد السعودي

وكشفت صحيفة (الرياضية) السعودية عن توصل رومارينيو لاتفاق مع فريق نيوم الذي سيلعب في الموسم الجديد في دوري يلو لأندية دوري القسم الثاني في صفقة مجانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب البرازيلي سيوقع عقدًا لمدة موسمين قادمين بعدما فضل رومارينيو العرض السعودي رغم تلقيه مفاوضات من أندية أخرى خارج المملكة.