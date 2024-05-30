مواجهات عربية مباشرة في 3 مجموعات بعد قرعة مونديال اليد 2025

أسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2025 التي تقام في 3 دول أوروبية مطلع العام المقبل عن صدامات عربية مباشرة في 3 مجموعات.

‏وتم مساء الأربعاء سحب قرعة النسخة 29 من بطولة العالم لكرة اليد التي تحتضنها كل من الدانمارك (حامل لقب النسخة الماضية) وكرواتيا والنرويج، حيث أوقعت القرعة منتخبي تونس والجزائر معا في المجموعة الثانية إلى جانب كل من الدانمارك المستضيف وإيطاليا، فيما سيصطدم المنتخب المصري بطل إفريقيا مع البحرين ضمن المجموعة الثامنة التي تضم أيضا كرواتيا (بلد مستضيف) والأرجنتين.

ويلعب منتخب قطر بطل آسيا في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا الكويت والنمسا وفرنسا.