مواجهات عربية مباشرة في 3 مجموعات بعد قرعة مونديال اليد 2025
أسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2025 التي تقام في 3 دول أوروبية مطلع العام المقبل عن صدامات عربية مباشرة في 3 مجموعات.
وتم مساء الأربعاء سحب قرعة النسخة 29 من بطولة العالم لكرة اليد التي تحتضنها كل من الدانمارك (حامل لقب النسخة الماضية) وكرواتيا والنرويج، حيث أوقعت القرعة منتخبي تونس والجزائر معا في المجموعة الثانية إلى جانب كل من الدانمارك المستضيف وإيطاليا، فيما سيصطدم المنتخب المصري بطل إفريقيا مع البحرين ضمن المجموعة الثامنة التي تضم أيضا كرواتيا (بلد مستضيف) والأرجنتين.
ويلعب منتخب قطر بطل آسيا في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا الكويت والنمسا وفرنسا.
وجاءت المجموعات الثماني لمونديال 2025 كالتالي:
المجموعة الأولى: ألمانيا - سويسرا- بولندا - التشيك
المجموعة الثانية: الدنمارك - تونس - الجزائر - إيطاليا
المجموعة الثالثة: النمسا - الكويت - قطر - فرنسا
المجموعة الرابعة: المجر- غينيا - مقدونيا الشمالية - هولندا
المجموعة الخامسة: النرويج -الولايات المتحدة - البرازيل - البرتغال
المجموعة السادسة: السويد - تشيلي - اليابان- إسبانيا
المجموعة السابعة: سلوفينيا- كاب فردي - كوبا - أيسلندا
المجموعة الثامنة: مصر- كرواتيا - البحرين - الأرجنتين
وتقام بطولة العالم 2025 بين 14 يناير و2 فبراير من العام المقبل، بمشاركة 32 منتخبا، حيث سيكون لقاء الافتتاح في الدانمارك، فيما تحتضن النرويج المباراة النهائية.