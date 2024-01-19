بعد دقائق من رحيله عن الاتفاق السعودي.. أياكس يضم هندرسون

وانضم هندرسون للاتفاق، في يوليو/ تموز الماضي، وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الصفقة كلفت الاتفاق نحو 12 مليون جنيه إسترليني (15.55 مليون دولار) على أن يحصل هندرسون على راتب أسبوعي قدره نحو 700 ألف جنيه إسترليني.

وقال سامر المسحل رئيس الاتفاق: "أولاً يود النادي أن يشكر جوردان على جهوده، ويتمنى له التوفيق في مستقبله.

وأضاف: "نحن دائمًا نحترم لاعبينا. يعتقد النادي وجوردان أن هذا القرار السريع دون أي تأخير أو تشتيت إضافي تم اتخاذه لصالح النادي بشكل عام ولصالح جوردان".

من جهته قال هندرسون: "أود أن أشكر النادي والجماهير وجميع الأشخاص المعنيين على هذه الفرصة، وأتمنى لهم التوفيق خلال باقي الموسم. هناك الكثير من العمل الشاق الذي تم بذله والذي أعلم أنه سيتسبب في النجاح مستقبلاً".