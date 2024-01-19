بعد دقائق من رحيله عن الاتفاق السعودي.. أياكس يضم هندرسون
أعلن نادي أياكس الهولندي، اليوم الخميس، انضمام لاعب وسط إنجلترا جوردان هندرسون إلى صفوفه بعد دقائق قليلة من إنهاء تعاقده مع الاتفاق السعودي.
وأعلن نادي الاتفاق، مساء اليوم الخميس، انفصاله بالتراضي عن اللاعب الإنجليزي جوردان هندرسون قائد ليفربول السابق.
وقال النادي عبر حسابه على منصة "إكس": "توصل النادي وهندرسون، اليوم، إلى اتفاق متبادل لإنهاء عقد اللاعب مع النادي بشكل فوري.
وعقب بيان نادي الاتفاق أعلن نادي أياكس المنافس في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم، ضم قائد ليفربول السابق.
وانضم هندرسون، الذي قضى 6 أشهر فقط مع النادي السعودي، إلى أياكس في عقد لعامين ونصف حتى 30 يونيو/ حزيران 2026.
وانضم هندرسون للاتفاق، في يوليو/ تموز الماضي، وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الصفقة كلفت الاتفاق نحو 12 مليون جنيه إسترليني (15.55 مليون دولار) على أن يحصل هندرسون على راتب أسبوعي قدره نحو 700 ألف جنيه إسترليني.
وقال سامر المسحل رئيس الاتفاق: "أولاً يود النادي أن يشكر جوردان على جهوده، ويتمنى له التوفيق في مستقبله.
وأضاف: "نحن دائمًا نحترم لاعبينا. يعتقد النادي وجوردان أن هذا القرار السريع دون أي تأخير أو تشتيت إضافي تم اتخاذه لصالح النادي بشكل عام ولصالح جوردان".
من جهته قال هندرسون: "أود أن أشكر النادي والجماهير وجميع الأشخاص المعنيين على هذه الفرصة، وأتمنى لهم التوفيق خلال باقي الموسم. هناك الكثير من العمل الشاق الذي تم بذله والذي أعلم أنه سيتسبب في النجاح مستقبلاً".