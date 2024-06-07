الاتحاد يستهدف التعاقد مع لاعب بشكتاش

وذكرت صحيفة "Serencebey" أن إدارة الاتحاد في طريقها لتقديم عرضها لنادي بشكتاش التركي لكسب خدمات البرتغالي جيدسون فيرنانديز، لاعب الفريق.

ووفقاً لما نشرته ذات الصحيفة فإن الاتحاد يستعد لتقديم عرض بقيمة 20 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت لنادي بشكتاش من أجل فيرنانديز.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن هناك فريقين عربيين يستعدان لتقديم عرض رسمي للمحور البرتغالي، وقد تواصلا مع وكيل اللاعب.