البرتغالي جيدسون فيرنانديز
البرتغالي جيدسون فيرنانديز

الاتحاد يستهدف التعاقد مع لاعب بشكتاش

يستعد نادي الاتحاد لتقديم عرض رسمي للتعاقد مع أحد نجوم الدوري التركي خلال الموسم الصيفي الجاري.

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وذكرت صحيفة "Serencebey" أن إدارة الاتحاد في طريقها لتقديم عرضها لنادي بشكتاش التركي لكسب خدمات البرتغالي جيدسون فيرنانديز، لاعب الفريق.

ووفقاً لما نشرته ذات الصحيفة فإن الاتحاد يستعد لتقديم عرض بقيمة 20 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت لنادي بشكتاش من أجل فيرنانديز.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن هناك فريقين عربيين يستعدان لتقديم عرض رسمي للمحور البرتغالي، وقد تواصلا مع وكيل اللاعب.

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اللاعب الشاب البالغ من العمر 25 عاماً انضم لصفوف بشكتاش فى يوليو 2022، قادما من بنفيكا البرتغالي.

كما لعب سابقا لعدة أندية مثل: غلطة سراي (إعارة)، تشايكور ريزه سبور، توتنهام هوتسبير (إعارة).

نادي الاتحاد السعودي
بشكتاش

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