لاعب برشلونة يتهم مانشستر سيتي بالجحود (فيديو)

ورحل كانسيلو إلى برشلونة الصيف الماضي على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي، لكن من دون بند أحقية شراء.

ورد كانسيلو على تصريحات بيب غوارديولا بأنه لم يكن سعيدًا بسبب لعب ناثان آكي وريكو بدلًا منه، قائلا: "إنها أكاذيب، لم أكن أبدا زميلا سيئا لهم، ويمكنك أن تسأل أكي وريكو، ليس لدي أي عقدة تفوق أو نقص تجاههم، لكنه رأي بيب".

وتابع عن علاقته بمانشستر سيتي: "أعتقد أن مانشستر سيتي كان جاحدا بعض الشيء معي؛ لأنني كنت لاعباً مهما في السنوات التي لعبت خلالها هناك، وأعطيت للنادي والجمهور كل شيء".