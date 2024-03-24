لاعب برشلونة يتهم مانشستر سيتي بالجحود (فيديو)
اتهم جواو كانسيلو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، المعار إلى مانشستر سيتي، مدربه السابق بيب غوارديولا بالكذب.
وتحدث كانسيلو، في تصريحات على هامش تواجده مع منتخب البرتغال، حول علاقته بمدربه السابق وناديه الإنجليزي.
ورحل كانسيلو إلى برشلونة الصيف الماضي على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي، لكن من دون بند أحقية شراء.
ورد كانسيلو على تصريحات بيب غوارديولا بأنه لم يكن سعيدًا بسبب لعب ناثان آكي وريكو بدلًا منه، قائلا: "إنها أكاذيب، لم أكن أبدا زميلا سيئا لهم، ويمكنك أن تسأل أكي وريكو، ليس لدي أي عقدة تفوق أو نقص تجاههم، لكنه رأي بيب".
وتابع عن علاقته بمانشستر سيتي: "أعتقد أن مانشستر سيتي كان جاحدا بعض الشيء معي؛ لأنني كنت لاعباً مهما في السنوات التي لعبت خلالها هناك، وأعطيت للنادي والجمهور كل شيء".
وتابع: "أتذكر عندما تعرضت للسرقة والاعتداء، وفي اليوم التالي كنت ألعب أمام آرسنال في لندن، تركت زوجتي وابنتي وحدهما في المنزل مرعوبيْن".
وأتم: "لن يتذكر الناس هذا إلا لأن السيد غوارديولا لديه قوة أكثر مني عندما يقول شيئاً".