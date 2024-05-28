تشافي يتنازل عن مبلغ ضخم لصالح برشلونة

وكلاء تشافي هيرنانديز، بقيادة فرناندو سولاناس، تفاوضوا بالفعل صباح اليوم الثلاثاء مع نادي برشلونة حول التسوية النهائية لعقود المدرب ومساعديه.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" تقريرًا قالت فيه إن تشافي تنازل عما يقرب من 12 مليون يورو، من القيمة المالية المتبقية في عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ورغم أن لديه عقدا موقعا حتى 30 يونيو 2025، إلا أن تشافي حافظ على كلامه منذ يناير عندما أعلن أنه سيغادر النادي في نهاية الموسم.

وقال المدرب المقال: "لن أشكل مشكلة، لقد قلت بالفعل إنه إذا لم أستمر فلن أحصل على يورو واحد".