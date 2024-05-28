تشافي يتنازل عن مبلغ ضخم لصالح برشلونة
تنازل تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة السابق عن مبلغ مالي كبير في عقده، بعد رحيله عن قلعة الفريق الكتالوني رسميا.
وكلاء تشافي هيرنانديز، بقيادة فرناندو سولاناس، تفاوضوا بالفعل صباح اليوم الثلاثاء مع نادي برشلونة حول التسوية النهائية لعقود المدرب ومساعديه.
ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" تقريرًا قالت فيه إن تشافي تنازل عما يقرب من 12 مليون يورو، من القيمة المالية المتبقية في عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.
ورغم أن لديه عقدا موقعا حتى 30 يونيو 2025، إلا أن تشافي حافظ على كلامه منذ يناير عندما أعلن أنه سيغادر النادي في نهاية الموسم.
وقال المدرب المقال: "لن أشكل مشكلة، لقد قلت بالفعل إنه إذا لم أستمر فلن أحصل على يورو واحد".
وودع نادي برشلونة تشافي هيرنانديز بعد نهاية مشواره بانتهاء الدوري الإسباني، الذي حل فيه الفريق الكتالوني في مركز الوصافة خلف غريمه الأزلي ريال مدريد المتوج بطلا قبل الأوان.
وقاد تشافي (44 عاما) برشلونة بداية من 20 نوفمبر 2021، حينما حل بديلا عن الهولندي رونالد كومن، ومنذ ذلك الوقت أشرف على النادي في 142 مباراة، حقق خلالها 90 انتصارا، و23 تعادلا، و29 خسارة.
وتوج تشافي مدربا لبرشلونة سعيا للقبي الدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني في العام 2023.