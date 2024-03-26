هاري كين يصدم الإنجليز (صور)
خلق هاري كين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، موجة جدل واسعة بعدما شوهد في التدريبات رغم استبعاده من معسكر منتخب إنجلترا بسبب الإصابة.
وغاب قائد منتخب الأسود الثلاثة عن المباراة الودية التي خسرها الفريق أمام البرازيل 1-0 على ملعب ويمبلي بسبب إصابة في الكاحل.
وأكد غاريث ساوثغيت، مدرب إنجلترا، أنه سيغيب عن مباراة اليوم أمام بلجيكا أيضا للسبب ذاته.
وما أثار صدمة الجماهير الإنجليزية هو أن نادي بايرن ميونخ قام بنشر صور تدريبات المهاجم الإنجليزي على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ساعات من غيابه عن مباراة منتخب بلاده للإصابة.
وظهر كين يتدرب منفردًا بالكرة برفقة أحد أفراد الطاقم التدريبي بنادي بايرن ميونخ.
ورجحت تقارير إنجليزية عديدة أن كين تعمَّد الانسحاب من معسكر منتخب إنجلترا بسبب حاجته للراحة قبل مواجهة بايرن ميونخ مع آرسنال في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ومع غياب هاري كين ستتاح لتوني الفرصة لقيادة الهجوم ومحاولة إبهار الجميع قبل بطولة أوروبا، بعدما واجه أولي واتكيز صعوبة في إحداث تأثير خلال الخسارة 1-صفر أمام البرازيل.
وقال ساوثغيت للصحفيين "إيفان سيشارك في المباراة بالتأكيد، "يجب أن أقول، مع كل ما حدث، إن الخطة الأساسية لمباراة هذا الأسبوع مختلفة قليلًا".
وتابع: "ربما سنكتشف المزيد من اللاعبين ولكن هذا مفيد حقًّا، رؤية كل هؤلاء اللاعبين ضد منافس قوي سيساعدنا على اتخاذ قرارات أفضل للمضي قدمًا".
وسيحمل ديكلان رايس لاعب آرسنال شارة قيادة منتخب إنجلترا أمام بلجيكا الليلة احتفالًا بمباراته الخمسين مع منتخب بلاده.