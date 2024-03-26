هاري كين يصدم الإنجليز (صور)

خلق هاري كين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، موجة جدل واسعة بعدما شوهد في التدريبات رغم استبعاده من معسكر منتخب إنجلترا بسبب الإصابة.

وغاب قائد منتخب الأسود الثلاثة عن المباراة الودية التي خسرها الفريق أمام البرازيل 1-0 على ملعب ويمبلي بسبب إصابة في الكاحل.