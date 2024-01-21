رونالدو: جائزتا الكرة الذهبية و"ذا بيست" فقدتا مصداقيتهما

أجرى كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، حوارا مطولا مع صحيفة "ريكورد" البرتغالية، عقب تتويجه بجوائزه في حفل "غلوب سوكر"، تحدث فيه عن تقييمه لجائزتي الكرة الذهبية وذا بيست"، بعد الجدل الدائر حولها الفترة الماضية، وأيضا عن موعد اعتزاله عالم كرة القدم.

وقال رونالدو عن جائزتي الكرة الذهبية و"ذا بيست": "هاتان الجائزتان تفقدان مصداقيتهما بطريقة ما، علينا تحليل الموسم بأكمله، هذا لا يعني أن ليونيل ميسي لم يستحق ذلك، أو إرلينغ هالاند أو حتى كيليان مبابي، أنا ببساطة لم أعد أؤمن بهاتين الجائزتين، ليس لأنني فزت في حفل جوائز (غلوب سوكر) ولكن هذه حقيقة، والأرقام موجودة والأرقام لا تخدع، لا يمكنهم أن يأخذوا مني هذه الجائزة (هداف العالم) لأنها حقيقة، وهذا يجعلني أكثر سعادة؛ لأن الأرقام تثبت الحقائق".