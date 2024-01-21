رونالدو: جائزتا الكرة الذهبية و"ذا بيست" فقدتا مصداقيتهما
أجرى كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، حوارا مطولا مع صحيفة "ريكورد" البرتغالية، عقب تتويجه بجوائزه في حفل "غلوب سوكر"، تحدث فيه عن تقييمه لجائزتي الكرة الذهبية وذا بيست"، بعد الجدل الدائر حولها الفترة الماضية، وأيضا عن موعد اعتزاله عالم كرة القدم.
وقال رونالدو عن جائزتي الكرة الذهبية و"ذا بيست": "هاتان الجائزتان تفقدان مصداقيتهما بطريقة ما، علينا تحليل الموسم بأكمله، هذا لا يعني أن ليونيل ميسي لم يستحق ذلك، أو إرلينغ هالاند أو حتى كيليان مبابي، أنا ببساطة لم أعد أؤمن بهاتين الجائزتين، ليس لأنني فزت في حفل جوائز (غلوب سوكر) ولكن هذه حقيقة، والأرقام موجودة والأرقام لا تخدع، لا يمكنهم أن يأخذوا مني هذه الجائزة (هداف العالم) لأنها حقيقة، وهذا يجعلني أكثر سعادة؛ لأن الأرقام تثبت الحقائق".
وأضاف: "تفكيري دائمًا في النادي والمنتخب الوطني أولاً، وتأتي الجوائز بعد موسم جيد في النادي والمنتخب".
العودة للبرتغال
وعن إمكانية رؤيته يعود للعب في البرتغال مرة أخرى، أشار رونالدو: "العودة للعب في الدوري البرتغالي لا معنى له، سيبلغ عمري 39 عامًا في غضون أيام قليلة، وسألعب هذا الموسم المتبقي وعامًا آخر في النصر، وهو أكثر ما أريده، لكن إمكانية اللعب في البرتغال غير واردة".
وتابع: "أشعر بالسعادة في السعودية، فهم يعاملونني بشكل جيد والبطولة لديها إمكانيات هائلة كما أنهم مستمرون في النمو على عكس ما يعتقده الكثيرون، فازت السعودية بشرف تنظيم كأس العالم 2034، مما يعني أن البطولة ستستمر في النمو خلال السنوات العشر المقبلة، أعتقد أنه بعد عامين أو ثلاثة أعوام من الآن ستكون السعودية في صدارة الدوريات العالمية وهذ رأيي".
الاعتزال
وعن موعد اعتزاله عالم كرة القدم، أشار النجم البرتغالي: "يمكنني إنهاء مسيرتي في نهاية هذا الموسم، ويمكنني اللعب لمدة عامين أو ثلاثة أعوام أخرى، لا أعرف. لأكون صادقا، كما قلت سابقا طالما أن رأسي وجسدي بخير، وأنا أستمتع بكرة القدم، سأستمر في اللعب، عندما أشعر أنني لم أعد مفيدًا، سأكون أول من يتقدم لهذه الخطوه. أشعر الآن أنني بحالة جيدة، وأشعر بالرضا والسعادة على أرض الملعب، سواء في المنتخب الوطني أو في النادي أفعل أكثر ما يعجبني تسجيل الأهداف وتقديم العروض الجيدة، وأستمر وأستمتع".
واستطرد: "أعلم أنني أستطيع تقديم الكثير من الأهداف للنصر والمنتخب الوطني، لذلك كان من المذهل على المستوى الشخصي أن أسجل 54 هدفاً".
وسجل رونالدو محليا ودوليا 54 هدفاً في عام 2023، ليصبح أفضل هداف في العالم للعام المنقضي.
لكن رونالدو لم يتواجد من الأساس في القائمة الرئيسية لاختيار أفضل لاعبي 2023، سواء من "ذا بيست" أو قبلها من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لاختيارات الكرة الذهبية.