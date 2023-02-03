يوفنتوس يبقي على آمال إنقاذ موسمه بالفوز على لاتسيو ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا
أبقى يوفنتوس الجريح على آماله بانقاذ موسمه بعد تأهله الى نصف نهائي مسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم، وذلك بفوزه على ضيفه لاتسيو 1-صفر يوم الخميس.
ويدين يوفنتوس بتأهله الى البرازيلي بريمر الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.
وخاض عملاق تورينو اللقاء وسط أزمة تهز كيانه بعدما حُسِمَ من رصيده في الدوري 15 نقطة لاتهامه بتزوير البيانات المالية الخاصة بانتقال بعض اللاعبين.
وبعد خسارته يوم الأحد على أرضه أمام مونزا صفر-2، خرج يوفنتوس من المرحلة العشرين وهو في المركز الثالث عشر بفارق 15 نقطة عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا.
ويركز اليوفي حاليًا على موقعة نصف نهائي الكأس التي تجمعه بغريمه إنتر الفائز يوم الثلاثاء الماضي على ضيفه أتالانتا 1-صفر.
ويقام الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب على أن يكون الفصل الأول في الأسبوع الأول من أبريل.
واكتمل عقد دور الأربعة اليوم الخميس بعدما لحق يوفنتوس بإنتر وكريمونيزي وفيورنتينا.