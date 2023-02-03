يوفنتوس يبقي على آمال إنقاذ موسمه بالفوز على لاتسيو ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا

أبقى يوفنتوس الجريح على آماله بانقاذ موسمه بعد تأهله الى نصف نهائي مسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم، وذلك بفوزه على ضيفه لاتسيو 1-صفر يوم الخميس.

ويدين يوفنتوس بتأهله الى البرازيلي بريمر الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.