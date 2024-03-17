فيديو ينذر بأزمة.. خلاف بين بيلينغهام وتشواميني حول هالاند ومبابي (شاهد)
شهدت غرفة ملابس نادي ريال مدريد "بوادر أزمة" سببها الثنائي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند.
واقترب مبابي من ارتداء قميص ريال مدريد في الموسم المقبل، بعد أن أبلغ إدارة ناديه باريس سان جيرمان بعدم تجديد تعاقده.
كما أشارت بعض التقارير إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يريد ضم هالاند مع مبابي، في صفقة قد تكون "صفقة القرن".
وتداول مغردون فيديو ظهر فيه بيلينغهام مع زملائه في ريال مدريد تشواميني وكامافينغا، يتحدثون عن هالاند ومبابي.
وقال بيلينغهام في الفيديو "هالاند رجل لا يصدق"، ليرد تشواميني: "أمر لا يصدق؟ من يهتم".
ودخل إدواردو كامافينغا على خط الحوار، ووجّه كلامه إلى بيلينغهام، قائلاً: "أنت كلب حقًا!"
ورد عليه بيلينغهام: "على الأقل هو أفضل من رجلك"، ليرد تشواميني: "من هذا؟"، وذلك في إشارة إلى مبابي.
ومن المعروف أن هالاند وبيلينغهام يرتبطان بعلاقة صداقة وطيدة منذ أن لعبا سويًا في نادي بروسيا دورتموند الألماني، بينما يتزامل مبابي مع تشواميني وكامافينغا في منتخب فرنسا.
ويعتبر تشواميني تحديدا صديق مقرب لمبابي.