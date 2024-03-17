فيديو ينذر بأزمة.. خلاف بين بيلينغهام وتشواميني حول هالاند ومبابي (شاهد)

واقترب مبابي من ارتداء قميص ريال مدريد في الموسم المقبل، بعد أن أبلغ إدارة ناديه باريس سان جيرمان بعدم تجديد تعاقده.

كما أشارت بعض التقارير إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يريد ضم هالاند مع مبابي، في صفقة قد تكون "صفقة القرن".

وتداول مغردون فيديو ظهر فيه بيلينغهام مع زملائه في ريال مدريد تشواميني وكامافينغا، يتحدثون عن هالاند ومبابي.

وقال بيلينغهام في الفيديو "هالاند رجل لا يصدق"، ليرد تشواميني: "أمر لا يصدق؟ من يهتم".

ودخل إدواردو كامافينغا على خط الحوار، ووجّه كلامه إلى بيلينغهام، قائلاً: "أنت كلب حقًا!"

ورد عليه بيلينغهام: "على الأقل هو أفضل من رجلك"، ليرد تشواميني: "من هذا؟"، وذلك في إشارة إلى مبابي.