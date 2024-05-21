القادسية يهزم السالمية ويتوَّج بطلاً لكأس أمير الكويت

تُوج فريق القادسية بلقب كأس أمير الكويت بعد تحقيقة فوزًا ثمينًا على حساب السالمية بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الثلاثاء، على استاد جابر الدولي في نهائي النسخة الـ62 للبطولة.

وسجل هدف المباراة الوحيد المالي إبراهيما تانديا في الدقيقة 90 بعد متابعة لكرة مرتدة من الحارس عبد الرحمن الفضلي.

وبهذا الفوز رفع القادسية عدد ألقابه في البطولة إلى 17 لقبًا على قمة الترتيب، متجاوزًا كل من الكويت والعربي بفارق لقب واحد، فيما استمر السالمية عند لقبين.