محمد عبد المنعم يصدم الأهلي

تطورت أزمة محمد عبدالمنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، بعد أنباء وصول عروض احترافية للاعب الدولي.

ونشب خلاف بين عبدالمنعم والأهلي بسبب عقد اللاعب الذي يقدم مستويات كبيرة منذ عودته للفريق قادما من مودرن فيتوتشر.

وأكد مصدر لـ"إرم نيوز" أن محمد عبد المنعم طلب من خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي سرعة حسم ملف تمديد عقده ورفع قيمته المالية".

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن عبد المنعم يرى أن عقده الحالي مع الأهلي غير جيد، ولا يُناسب وضعه الحالي بالفريق كأحد أفضل المدافعين في الدوري المصري والقارة الأفريقية .

وتابع أن المدافع الدوري طلب من بيبو سرعة تعديل العقد، بحيث يتقاضى مبلغا يليق بمكانته الحالية.

وأضاف :" عبد المنعم يحصل حاليا على 4 ملايين جنيه في الموسم، ويرغب في زيادة المقابل المالي لـ13 مليون جنيه مصري كحد أدنى؛ ما يعني مساواته بلاعبي الفئة الأولى بالفريق".

ويرغب الأهلي في تمديد عقد اللاعب كشرط لتعديله، لكن اللاعب يرفض تلك الفكرة ويتمسك بتعديل العقد دون تمديده مع التمسك بمطالبه المالية.

وتردد اسم عبدالمنعم للانتقال إلى أندية فرنسية وقطرية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن الأهلي رفض النظر في مسألة رحيله باعتباره عنصرا لا غنى عنه.

وارتبط اسم الأهلي أخيرا بالتعاقد مع إياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي، وتردد أن الأمر ربما يكون تمهيدا لرحيل عبدالمنعم نهاية الموسم الجاري.