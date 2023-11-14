لويس دياز يلتقي والده بعد إطلاق سراحه من عملية الاختطاف (صور)

التقى لويس دياز، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، والده لويس مانويل دياز، اليوم الثلاثاء، بعد تحريره من عملية اختطافه من قبل منظمة جيش التحرير الوطني في كولومبيا، يوم 28 أكتوبر الماضي.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الكولومبي صورًا للويس دياز وهو يبكي بعد لقائه والده وعائلته.