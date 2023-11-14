لويس دياز يلتقي والده بعد إطلاق سراحه من عملية الاختطاف (صور)
التقى لويس دياز، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، والده لويس مانويل دياز، اليوم الثلاثاء، بعد تحريره من عملية اختطافه من قبل منظمة جيش التحرير الوطني في كولومبيا، يوم 28 أكتوبر الماضي.
ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الكولومبي صورًا للويس دياز وهو يبكي بعد لقائه والده وعائلته.
ويتواجد لويس دياز، حاليًا في كولومبيا، من أجل المشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
وقام أعضاء جيش التحرير الوطني بتسليم "دياز" إلى لجنة إنسانية من ممثلي الأمم المتحدة ومسؤولين من الكنيسة الكاثوليكية.
وقال والد دياز بعد إطلاق سراحه في تصريحات نشرتها صحيفة "إندبندنت" البريطانية: "أريد أن أشكر الله على هذه الفرصة الثانية".
وأضاف: "شكرًا لجميع سكان بارانكاس، شكرًا لكم جميعًا، أحبكم كثيرًا، وستتاح لي الفرصة قريبًا لأحييكم، شكرًا جزيلاً لكم".
وذكرت وسائل الإعلام الكولومبية أن والد لويس دياز في حالة صحية جيدة، وتم تقييمه طبيًا.