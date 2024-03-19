نجم بايرن ميونخ يفاضل بين الانتقال للريال أو مانشستر سيتي

وكشفت تقارير إسبانية أن خمسة أندية تنتظر فترة الانتقالات الصيفية للظفر بصفقة لاعب الوسط وهي ريال مدريد وبرشلونة في إسبانيا، ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال في إنجلترا، لكن جوشوا كيميتش، المنتظر مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات أمم أوروبا الصيف القادم في ألمانيا، يفضل الانضمام إلى ريال مدريد أو مانشستر سيتي وفق ما نشره تقرير سكاي سبورتس.

وانتقل كيميتش إلى عملاق الكرة الألمانية بايرن ميونخ في صائفة 2015 قادما من مواطنه لايبزيغ بعقد يمتد لخمس سنوات، وفي 2018 مدد عقده حتى 2023، ثم حتى 2025.

ولعب الدولي الألماني مع البايرن أكثر من 439 مباراة سجل خلالها 44 هدفا كما توج بعديد الألقاب كان أبرزها دوري أبطال أوروبا 2020.

أما مع منتخب المانشافت، فقد شارك في 82 مباراة وسجل 6 أهداف حتى الآن.