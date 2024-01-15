وفاة الدراج الإسباني فالكون بعد تعرضه لحادث في رالي دكار
توفي الدراج الإسباني كارليس فالكون ممثل فريق توينترايل رايسينغ، اليوم الإثنين، عن 45 عامًا، بعدما يقرب من أسبوع على تعرضه لحادث سقوط خطير.
وتعرّض فالكون لسقوط خطير في رالي دكار الصحراوي، الذي يقام في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال الأسبوع الماضي.
وقال فريق توينترايل رايسينغ في بيان رسمي: "تركنا كارليس الإثنين 15 يناير. أكّد الفريق الطبي أن الضرر العصبي الناجم عن توقف القلب بعد الحادث لا يمكن معالجته".
وأضاف الفريق في بيانه: "كارليس كان شخصا مبتسما ونشيطا دائما، وكان يستمتع بشغف بكل ما يقوم به، خاصة الدراجات النارية".
واختتم: "رحل عنا وهو يقوم بشيء كان يحلم به، وهو التسابق في دكار".
يذكر أن فالكون، الذي شارك للمرة الأولى في دكار عام 2022، كان على مقربة من إنهاء المرحلة الثانية عندما تعرّض لحادث قوي.
وقال منظم السباق "أسو": "بعد إخطارهم من قبل دراج آخر كان يلاحقه، أرسل المنظمون طائرة مروحية طبية اعتنت بالدراج المصاب في حالة تُعدّ خطيرة".
وكان فالكون يمثل فريق توينترايل رايسينغ في المرحلة 76 بعد المرحلة الافتتاحية السبت.
وفي وقت لاحق، أعلن فريقه أنه أصيب بكسر في العمود الفقري وكان في "حالة حرجة. سيخضع لجراحة في مستشفى بالرياض"، ووافته المنية اليوم الإثنين.