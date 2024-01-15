وفاة الدراج الإسباني فالكون بعد تعرضه لحادث في رالي دكار

وتعرّض فالكون لسقوط خطير في رالي دكار الصحراوي، الذي يقام في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال الأسبوع الماضي.

وقال فريق توينترايل رايسينغ في بيان رسمي: "تركنا كارليس الإثنين 15 يناير. أكّد الفريق الطبي أن الضرر العصبي الناجم عن توقف القلب بعد الحادث لا يمكن معالجته".

وأضاف الفريق في بيانه: "كارليس كان شخصا مبتسما ونشيطا دائما، وكان يستمتع بشغف بكل ما يقوم به، خاصة الدراجات النارية".

واختتم: "رحل عنا وهو يقوم بشيء كان يحلم به، وهو التسابق في دكار".