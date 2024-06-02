مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يشهد الدوري المغربي، اليوم الأحد، مواجهة جديدة لديربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد في الجولة قبل الأخيرة.

وتشهد منافسات الدوري التونسي مواجهة ديربي بين الأفريقي والترجي كما تقام مواجهة التتويج بين النصر والوصل والتي يتسلم خلالها الأخير درع دوري أدنوك للمحترفين.