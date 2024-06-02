مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة
يشهد الدوري المغربي، اليوم الأحد، مواجهة جديدة لديربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد في الجولة قبل الأخيرة.
وتشهد منافسات الدوري التونسي مواجهة ديربي بين الأفريقي والترجي كما تقام مواجهة التتويج بين النصر والوصل والتي يتسلم خلالها الأخير درع دوري أدنوك للمحترفين.
وفيما يلي أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة بتوقيت مكة المكرمة:
الدوري المغربي:
الرجاء – الوداد – 8:00 مساءً –المغربية الرياضية
الدوري التونسي:
الأفريقي – الترجي – 9:00 مساءً – الكأس 1
الدوري الإماراتي:
الجزيرة – العين – 6:45 مساءً – أبو ظبي الرياضية 2 – دبي الرياضية 3
شباب الأهلي – حتا – 6:45 مساءً – أبو ظبي الرياضية آسيا – دبي الرياضية 2
النصر – الوصل - 6:45 مساءً – أبو ظبي الرياضية 1 – دبي الرياضية 1 – الشارقة الرياضية