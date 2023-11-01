دي ماريا ساخرًا من لوثار ماتيوس بسبب ميسي: اذهب للبكاء في مكان آخر (صورة)
سخر الأرجنتيني آنخيل دي ماريا من تصريحات لوثار ماتيوس، نجم بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا السابق، الذي عبّر عن غضبه من فوز ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023.
وكان لوثار ماتيوس قد قال شبكة سكاي سبورتس: "على مدار العام الماضي، قدم هالاند أداء أفضل من ميسي، الذي يعد تتويجه غير مستحق".
وأضاف: "بالنسبة لي لا مفر من تتويج هالاند، وهذا الاختيار مهزلة".
ونشرت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية هذا التصريح على صفحتها بموقع "إنستغرام"، ليرد دي ماريا على كلام ماتيوس: "اذهب للبكاء في مكان آخر"، مع وضع "إيموشن" لوجه ضاحك بسخرية.
يذكر أن دي ماريا وميسي كانا ضمن الكتيبة الرئيسية في تتويج الأرجنتين بمونديال قطر 2022، في ديسمبر الماضي.
وتوج النجم ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي الأمريكي، بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه ليحطم رقمه القياسي السابق بتحقيقها 7 مرات.
وأصبح ميسي أول لاعب في التاريخ يحقق الكرة الذهبية وهو يلعب لنادٍ غير أوروبي.
وسبق لميسي الفوز بالكرة الذهبية في سبع نسخ، أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021.