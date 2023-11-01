دي ماريا ساخرًا من لوثار ماتيوس بسبب ميسي: اذهب للبكاء في مكان آخر (صورة)

وكان لوثار ماتيوس قد قال شبكة سكاي سبورتس: "على مدار العام الماضي، قدم هالاند أداء أفضل من ميسي، الذي يعد تتويجه غير مستحق".

وأضاف: "بالنسبة لي لا مفر من تتويج هالاند، وهذا الاختيار مهزلة".

ونشرت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية هذا التصريح على صفحتها بموقع "إنستغرام"، ليرد دي ماريا على كلام ماتيوس: "اذهب للبكاء في مكان آخر"، مع وضع "إيموشن" لوجه ضاحك بسخرية.