مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار إلى ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية"، اليوم الإثنين، لمتابعة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد في دوري روشن.

وكان الأهلي حسم دربي الذهاب بهدف وحيد سجله لاعب وسطه قائد المنتخب الإيفواري، فرانك كيسييه.

كما يستعد نادي فياريال لمواجهة أتلتيكو مدريد في مباراة قوية بالدوري الإسباني.

وفيما إيطاليا يحل إنتر ميلان ضيفًا على إمبولي، فيما يلعب روما أمام ليتشي

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة: