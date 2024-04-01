مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
تتجه الأنظار إلى ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية"، اليوم الإثنين، لمتابعة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد في دوري روشن.
وكان الأهلي حسم دربي الذهاب بهدف وحيد سجله لاعب وسطه قائد المنتخب الإيفواري، فرانك كيسييه.
كما يستعد نادي فياريال لمواجهة أتلتيكو مدريد في مباراة قوية بالدوري الإسباني.
وفيما إيطاليا يحل إنتر ميلان ضيفًا على إمبولي، فيما يلعب روما أمام ليتشي
وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة:
الدوري الإسباني
فياريال x أتلتيكو مدريد - 10:00 مساء - bein sports HD1.
الدوري الإيطالي
ليتشي x روما - 07:00 مساء - AD Sport Premium 1 HD.
إنتر ميلان x إمبولي - 09:45 مساء - AD Sport Premium 1 HD.
الدوري السعودي
الأهلي x الاتحاد - 10:00 مساء - SSC1 HD.
الرائد x الخليج - 10:00 مساء - SSC2 HD
الحزم x ضمك - 10:00 مساء - SSC extra 1HD.