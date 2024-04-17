وداع برشلونة بشرى سارة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

ساعات قليلة وتحسم أسماء آخر عناصر نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بمواجهتَي مانشستر سيتي ضد ريال مدريد، وبايرن ميونخ أمام آرسنال.

ريال مدريد سيدخل مباراة الإياب أمام مانشستر سيتي وهو في وضع صعب، بعد التعادل في "سانتياغو برنابيو" بثلاثة أهداف لمثلها.

لكن "الملكي" سيكون لديه بشرى سارة قبل مواجهة كتيبة بيب غوارديولا، بعد أن غادر برشلونة المسابقة بسيناريو غريب أمام باريس سان جيرمان.

البشرى لا تتعلق بشكل مباشر بخروج برشلونة، ولكن بما يترتب عليه ذلك من نتائج لريال مدريد في البطولة، وبكون الخصم الذي يقصي النادي الكتالوني غالبًا ما يكون طرفًا آخر في النهائي أمام الملكي:

دعونا نستعرض مثل تلك الحالات فيما يلي:

البطولة العاشرة بداية الطريق

كانت بداية تلك الحالة من البطولة العاشرة، التي كان ريال مدريد قد وقع فيها بقرعة صعبة للغاية أمام بايرن ميونخ في ربع النهائي، وبنفس الوقت كان برشلونة يلعب مباراة اعتبرها البعض في المتناول أمام أتلتيكو مدريد الذي لم يكن يشكل الكثير من المخاطر للنادي الكتالوني وقتها.

برشلونة تعادل على أرضه وخسر خارجها وغادر البطولة، وكانت تلك نقطة انطلاق لريال مدريد، تغلب خلالها على بايرن ميونخ بخمسة أهداف نظيفة في مجموع المواجهتين بنصف النهائي، وفاز باللقب على حساب أتلتيكو مدريد.