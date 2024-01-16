بعد تعادلهما في النقاط.. لماذا فاز ميسي بـ"ذا بيست" وليس هالاند؟

وتفوق ميسي، الذي غاب عن الحفل السنوي المقام في لندن، على النرويجي إرلينغ هالاند الفائز بالثلاثية مع مانشستر سيتي والفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وكان ميسي (36 عاما) فاز بالجائزة في 2022 أيضًا ليصبح عدد مرات فوزه بها 3.

ولم يتواجد لاعب إنتر ميامي الأمريكي في الحفل ليتسلم الجائزة بالنيابة عنه النجم الفرنسي تييري هنري مقدم الحفل.