بعد تعادلهما في النقاط.. لماذا فاز ميسي بـ"ذا بيست" وليس هالاند؟
احتفظ ليونيل ميسي قائد الأرجنتين بجائزة أفضل لاعب في العالم خلال حفل توزيع جوائز "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي (الفيفا) عن عام 2023 اليوم الاثنين.
وتفوق ميسي، الذي غاب عن الحفل السنوي المقام في لندن، على النرويجي إرلينغ هالاند الفائز بالثلاثية مع مانشستر سيتي والفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.
وكان ميسي (36 عاما) فاز بالجائزة في 2022 أيضًا ليصبح عدد مرات فوزه بها 3.
ولم يتواجد لاعب إنتر ميامي الأمريكي في الحفل ليتسلم الجائزة بالنيابة عنه النجم الفرنسي تييري هنري مقدم الحفل.
معايير الاختيار
وتساوى ميسي وهالاند في رصيد النقاط بـ48 نقطة، ليحسم ميسي الجائزة بعد حصوله على تصويت من قادة المنتخبات أكثر من هالاند، وفقا للائحة الجائزة.
وقاد ميسي إنتر ميامي للفوز بأول لقب في تاريخه عندما توج بطلا لكأس الدوري الأمريكي-المكسيكي.
ولم يحضر ميسي وهالاند ومبابي الحفل الذي توج فيه بيب غوارديولا بجائزة أفضل مدرب في العالم.
وضم تشكيل العام الثلاثي ميسي وهالاند ومبابي.