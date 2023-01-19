إنتر ميلان يكتسح ميلان ويتوج بكأس السوبر الإيطالي (فيديو)

افتتح فيدريكو ديماركو التهديف في الدقيقة العاشرة عندما انطلق إلى داخل منطقة الجزاء دون رقابة ليضع الكرة في الشباك مستغلا عرضية نيكولو باريلا.

وضاعف إنتر تقدمه في الدقيقة 21 عندما تسلم إيدن جيكو الكرة في الجانب الأيسر وتفوق على ساندرو تونالي قبل أن يطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء هزت الشباك.

وزاد لاوتارو مارتينيز من غلة أهداف إنتر في الدقيقة 77 من تسديدة رائعة بقدمه اليسرى.