إنتر ميلان يكتسح ميلان ويتوج بكأس السوبر الإيطالي (فيديو)
تغلب إنتر ميلان 3-صفر على غريمه ميلان ليفوز بكأس السوبر الإيطالية لكرة القدم اليوم الأربعاء في المباراة التي أقيمت في استاد الملك فهد الدولي بالرياض.
افتتح فيدريكو ديماركو التهديف في الدقيقة العاشرة عندما انطلق إلى داخل منطقة الجزاء دون رقابة ليضع الكرة في الشباك مستغلا عرضية نيكولو باريلا.
وضاعف إنتر تقدمه في الدقيقة 21 عندما تسلم إيدن جيكو الكرة في الجانب الأيسر وتفوق على ساندرو تونالي قبل أن يطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء هزت الشباك.
وزاد لاوتارو مارتينيز من غلة أهداف إنتر في الدقيقة 77 من تسديدة رائعة بقدمه اليسرى.
ونجح إنتر في معادلة رقم ميلان في عدد مرات الفوز بالبطولة، بعد وصوله للقب السابع.
ويبتعد ميلان وإنتر بفارق لقبين فقط عن يوفنتوس صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة.
كما نجح إنتر في تكرار الفوز على ميلان في كأس السوبر، حيث سبق لهما أن لعبا ضد بعضهما البعض عام 2011، وفاز إنتر 2 / 1 في المباراة الوحيدة بينهما بتلك البطولة.