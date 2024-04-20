أستون مارتن يحتج على نتائج التجارب التأهيلية لسباق الصين
احتج فريق أستون مارتن على نتائج التجارب التأهيلية الرسمية لسباق جائزة الصين الكبرى للسيارات، اليوم السبت، بعد أن تعرض الإسباني كارلوس ساينز، سائق فيراري، لحادث تسبب في توقف التجارب ثم سمح له بالعودة من جديد عند استئناف الجولة.
وقال مشرفو السباق في بيان، إن أستون مارتن احتج على النتائج بداعي مخالفة المادة 39.6 من اللوائح الرياضية لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.
وتأهل سائق أستون مارتن الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو للانطلاق من المركز الثالث في السباق، غدا الأحد، بينما تأهل سائقه الثاني الكندي لانس سترول للانطلاق من المركز 11.
وتنص المادة المذكورة على أن "أي سائق تتوقف سيارته على المضمار خلال التجارب التأهيلية الرسمية أو خلال التجارب التأهيلية لسباق السرعة فإنه لن يسمح له بالمشاركة في هذه الجولة من جديد بعد ذلك".
واستدعى مشرفو السباق ممثلي فريق فيراري بخصوص الشكوى.
وبعد الحادث توجه ساينز إلى حارة الصيانة، حيث استبدل فنيو الفريق الإطارات والجناح الأمامي للسيارة، ثم عاد للتجارب بعد استئناف الجولة.
وبعد العودة سجل ساينز ثالث أسرع زمن وتأهل للانطلاق من المركز السابع في السباق غدا، بينما حصل زميله شارل لوكلير القادم من موناكو على المركز السادس.
ولو لم يسمح لساينز بالعودة للتجارب لحصل سترول على مركز الانطلاق العاشر.