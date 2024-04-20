أستون مارتن يحتج على نتائج التجارب التأهيلية لسباق الصين

احتج فريق أستون مارتن على نتائج التجارب التأهيلية الرسمية لسباق جائزة الصين الكبرى للسيارات، اليوم السبت، بعد أن تعرض الإسباني كارلوس ساينز، سائق فيراري، لحادث تسبب في توقف التجارب ثم سمح له بالعودة من جديد عند استئناف الجولة.

وقال مشرفو السباق في بيان، إن أستون مارتن احتج على النتائج بداعي مخالفة المادة 39.6 من اللوائح الرياضية لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وتأهل سائق أستون مارتن الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو للانطلاق من المركز الثالث في السباق، غدا الأحد، بينما تأهل سائقه الثاني الكندي لانس سترول للانطلاق من المركز 11.

وتنص المادة المذكورة على أن "أي سائق تتوقف سيارته على المضمار خلال التجارب التأهيلية الرسمية أو خلال التجارب التأهيلية لسباق السرعة فإنه لن يسمح له بالمشاركة في هذه الجولة من جديد بعد ذلك".