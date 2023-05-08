كأس الملك سلمان للأندية: التعادل يحسم مباراة الشباب السعودي وتشرين السوري
خيم التعادل الإيجابي 1 - 1 على مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني بين تشرين السوري مع ضيفه الشباب السعودي في الدور المؤهل لمرحلة المجموعات، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية لكرة القدم "البطولة العربية".
وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد، الذي اتخذه نادي تشرين ملعبا له، بادر الفريق السوري بالتسجيل عن طريق خالد المبيض في الدقيقة 53.
لكن سانتي مينا، أحرز هدف التعادل للشباب في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
وبات يكفي الشباب التعادل السلبي في مباراة العودة، التي ستقام على نفس الملعب يوم الخميس القادم، للصعود إلى الدور المقبل بالبطولة.
ويتعين على تشرين الفوز أو التعادل الإيجابي بنتيجة تزيد عن 1 - 1، إذا أراد مواصلة مغامرته في المسابقة.
وينضم المتأهل من مباراة الشباب السعودي ضد تشرين السوري إلى المجموعة الثالثة التي تضم كلا من الزمالك والنصر السعودي، إضافة إلى المتأهل من مباراة المحرق البحريني والاتحاد المنستيري التونسي.
وكان فريق الشباب قد حقق الفوز أمام القوة الجوية العراقي بنتيجة 4-0، في مباراة الإياب بالدور التمهيدي الأول.
أما تشرين السوري فصعد إلى الدور التمهيدي الثاني، على حساب المريخ السوداني بعدما خسر في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1، في حين انتهت مباراة الإياب بهدف دون رد، ليستفيد من هدفه خارج الأرض ليتأهل للدور الثاني.