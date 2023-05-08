كأس الملك سلمان للأندية: التعادل يحسم مباراة الشباب السعودي وتشرين السوري

وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد، الذي اتخذه نادي تشرين ملعبا له، بادر الفريق السوري بالتسجيل عن طريق خالد المبيض في الدقيقة 53.

لكن سانتي مينا، أحرز هدف التعادل للشباب في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبات يكفي الشباب التعادل السلبي في مباراة العودة، التي ستقام على نفس الملعب يوم الخميس القادم، للصعود إلى الدور المقبل بالبطولة.

ويتعين على تشرين الفوز أو التعادل الإيجابي بنتيجة تزيد عن 1 - 1، إذا أراد مواصلة مغامرته في المسابقة.