رئيس ريال مدريد يفاجئ لوكا دونسيتش (فيديو)

فاجأ فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لاعب السلة السلوفيني لوكا دونسيتش نجم دالاس مافريكس

وسافر بيريز للولايات المتحدة لحضور آخر مباراة للوكا دونسيتش مع دالاس مافريكس.

وقبل المباراة الفاصلة في دوري السلة الأمريكي للمحترفين أمام لوس أنجلوس كليبرز، تعانق بيريز ودونسيتش

وبدأ دونسيتش أحد أبرز المواهب في الدوري الأمريكي للمحترفين، مسيرته الاحترافية في إسبانيا مع ريال مدريد قبل أن يغادر إلى دوري السلة الأمريكي في 2018.

وخلال الفترة التي قضاها في ريال مدريد، التقى دونسيتش بلاعبين مميزين مثل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وحصل على لقب "الصبي المعجزة"، لأنه أصغر فائز على الإطلاق بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي.