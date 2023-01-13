الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الجزائر ضد ليبيا في افتتاح كأس أمم أفريقيا للمحليين
تنطلق اليوم الجمعة منافسات النسخة السابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين والتي تستضيفها الجزائر.
وتقام اليوم الجمعة مواجهة عربية خالصة بين الجزائر وليبيا في افتتاح البطولة ويلعب منتخب إثيوبيا مع موزمبيق في المجموعة ذاتها.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في هذا التقرير أبرز ملامح مباراة الجزائر ضد ليبيا في كأس الأمم الأفريقية للمحليين، فإلى السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة الساعة 18:00 بتوقيت الجزائر على ملعب نيلسون مانديلا.
وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق علي محمد علي.
ماذا يقول التاريخ؟
تقابل المنتخبان على صعيد منافسات كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين 4 مرات.
وتقابل المنتخبان في تصفيات البطولة لنسخة 2011 وفاز منتخب الجزائر بنتيجة 11/0 ثم فاز منتخب ليبيا بنتيجة 2/1.
وتقابلا أيضا في تصفيات نسخة 2018 وفاز منتخب ليبيا بنتيجة 2/1 وتعادلا بنتيجة 1/1.
وسبق أن فاز منتخب ليبيا باللقب في نسخة 2014 بينما لم يفز منتخب الجزائر من قبل.
أسلحة الجزائر
يتطلع منتخب الجزائر لتقديم بداية قوية في مشوار هذه البطولة التي يخوض منافساتها على أرضه ووسط جماهيره.
ويقود المنتخب الجزائري المدير الفني مجيد بوقرة الذي تحدث قبل اللقاء مؤكداً في المؤتمر الصحفي أن الكرة الإفريقية تطورت بشكل كبير وملحوظ في الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن المباراة ضد ليبيا ستكون صعبة للغاية وجميع المنتخبات ستعمل من أجل تحقيق اللقب.
ويعتمد منتخب الجزائر على تشكيلة تضم حارس المرمى فريد شعال، وأمامه الرباعي مختار بلخثير وشعيب قداد وأيوب عبداللاوي ويوسف لعوافي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط أكرم جحنيط وزكريا دراوي وحسام الدين مرزيق وفي صناعة اللعب أحمد قندوسي ومحمد إسلام بكير والمهاجم كريم عريبي.
أوراق ليبيا
يسعى منتخب ليبيا لتحقيق الفوز أيضا في افتتاح مشواره بالبطولة خاصة أنه سبق له التتويج بهذه البطولة عام 2014.
وقال الفرنسي كورنتين مارتينيز، المدير الفني لمنتخب ليبيا، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن المباراة ستكون صعبة ضد منافس مرشح للتتويج باللقب.
وأوضح أن خوض مثل هذه المباريات ضد فرق جماهيرية حافز إضافي وحلم لكل لاعب أن يقدم كل ما لديه.
ويعتمد منتخب ليبيا على تشكيلة تضم حارس المرمى معاذ اللافي، وأمامه الرباعي صلاح فكرون ومنصور المكاري وربيع اللافي وعبدالله الشريف في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط محمد التهامي وربيع الشادي وعلي محمد والمهدي المصري مع ثنائي الهجوم معاذ عيسى ومعتز المهدي.
وقال نبيل نجيز مدرب منتخب الجزائر الأسبق لشبكة "إرم نيوز" إن ضربة البداية مهمة للغاية في أي بطولة مؤكدا أن الجماهير ستحفز محاربي الصحراء لتحقيق الفوز.
وأشار إلى أن منتخب ليبيا سيكون منافسا قويا وسيلعب من أجل تحقيق الفوز أيضاً متوقعا مواجهة مثيرة بين المنتخبين.