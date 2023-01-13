الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الجزائر ضد ليبيا في افتتاح كأس أمم أفريقيا للمحليين

أوراق ليبيا

يسعى منتخب ليبيا لتحقيق الفوز أيضا في افتتاح مشواره بالبطولة خاصة أنه سبق له التتويج بهذه البطولة عام 2014.

وقال الفرنسي كورنتين مارتينيز، المدير الفني لمنتخب ليبيا، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن المباراة ستكون صعبة ضد منافس مرشح للتتويج باللقب.

وأوضح أن خوض مثل هذه المباريات ضد فرق جماهيرية حافز إضافي وحلم لكل لاعب أن يقدم كل ما لديه.