الأهلي السعودي يتخذ خطوة حاسمة لمنع رياض محرز من الخروج
كشفت تقارير إخبارية قريبة من النادي الأهلي السعودي، أن إدارة النادي دخلت في اتصالات مع الجزائري جمال بلماضي المدرب السابق لمدرب محاربي الصحراء وذلك من أجل تحفيز نجم الفريق رياض محرز على البقاء في صفوف النادي خلال الموسم المقبل.
ورغم أن كل المؤشرات توحي باستمرار المدرب الألماني "ماتياس يايسله" على رأس القيادة الفنية للأهلي في الموسم الرياضي المقبل، 2024-2025، إلا أن كواليس الفريق تشير إلى أن هناك صفقة مرتقبة تطبخ على نار هادئة وتتعلق بإمكانية قدوم المدرب جمال بلماضي لتدريب رفاق الحارس إدوارد ميندي.
ووفقًا لما أورده موقع "فينيك فوتبول" (fennec football) الجزائري، فإن الأهلي يخشى رحيل النجم الجزائري رياض محرز، بعد أزمته الأخيرة مع يايسله، مما سيدفع إدارة النادي بالتأكيد إلى التضحية بأحدهما، لكن بقاء محرز سيأتي في المقام الأول وفقًا للمصدر ذاته.
وتولّى يايسله تدريب الأهلي، في صيف 2023، ليقوده في أول موسم بعد العودة لدوري روشن للمحترفين، لاحتلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، والتأهل إلى بطولتي السوبر المحلي والنخبة الآسيوية، وذلك قبل جولتين عن نهاية السباق.
وأشار موقع "فينيك فوتبول" إلى أن محرز، البالغ من العمر 33 سنة، دخل في خلافات مع المدير الفني الألماني الشاب عقب تأخره عن إحدى الحصص التدريبية للفريق .
ومنذ رحيله عن تدريب منتخب بلاده، في فبراير الماضي، لم يخض بلماضي أي تجربة تدريبية، قبل أن تربطه بعض التقارير بالأهلي السعودي مشيرة إلى أنه يرتبط بعلاقة جيدة مع رياض محرز.
وإلى جانب بلماضي، ذكرت بعض التقارير أن الأهلي وضع اسم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، كأحد المرشحين أيضًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.