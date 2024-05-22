الأهلي السعودي يتخذ خطوة حاسمة لمنع رياض محرز من الخروج

كشفت تقارير إخبارية قريبة من النادي الأهلي السعودي، أن إدارة النادي دخلت في اتصالات مع الجزائري جمال بلماضي المدرب السابق لمدرب محاربي الصحراء وذلك من أجل تحفيز نجم الفريق رياض محرز على البقاء في صفوف النادي خلال الموسم المقبل.

ورغم أن كل المؤشرات توحي باستمرار المدرب الألماني "ماتياس يايسله" على رأس القيادة الفنية للأهلي في الموسم الرياضي المقبل، 2024-2025، إلا أن كواليس الفريق تشير إلى أن هناك صفقة مرتقبة تطبخ على نار هادئة وتتعلق بإمكانية قدوم المدرب جمال بلماضي لتدريب رفاق الحارس إدوارد ميندي.

ووفقًا لما أورده موقع "فينيك فوتبول" (fennec football) الجزائري، فإن الأهلي يخشى رحيل النجم الجزائري رياض محرز، بعد أزمته الأخيرة مع يايسله، مما سيدفع إدارة النادي بالتأكيد إلى التضحية بأحدهما، لكن بقاء محرز سيأتي في المقام الأول وفقًا للمصدر ذاته.