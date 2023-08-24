بوكيتينو يواجه أزمة جديدة في تشيلسي بعد إصابة مودريك

وقال بوكيتينو للصحفيين قبل استضافة لوتون تاون، غدا الجمعة: "لن يكون متاحا لمباراة الغد.. الإصابة ليست خطيرة، ربما علينا الانتظار لأسبوع واحد أو ربما بضعة أيام".

وغادر كارني تشوكويمكا مباراة وست هام مصابا بعدما سجل هدفا في الخسارة 3-1 مطلع الأسبوع، قبل أن يخضع اللاعب البالغ عمره 19 عاما لجراحة في الركبة لكنه سيتعافى في وقت أقل من المتوقع.

وقال المدرب: "ليست إصابة لعدة أشهر ربما أسابيع.. أعتقد أن الأمر سيئ الحظ بعض الشيء في بعض الأمور مثل كارني يوم الأحد. صحيح أنها كرة القدم. لست محظوظا بعض الشيء مع الإصابات".

وتتضمن قائمة المصابين ويسلي فوفانا وأرماندو بروخا وبنوا بادياشيل، وأرجع بوكيتينو إصابة البعض منهم إلى "سوء الحظ".

وقال المدرب الأرجنتيني: "نكونكو وكارني أو فوفانا. كيف تستطيع السيطرة على ذلك. الأمر لا يتعلق بالتدريب. هذه أشياء تحدث".

وأضاف: "وبالنسبة للآخرين يمكن أن تؤثر عوامل كثيرة. من الصعب التحدث بشكل عام لأن المواقف مختلفة. بشكل عام يمكنك التحدث عن سوء الحظ أو حصة تدريبية سيئة. لكن من المؤكد أنه حظ سيئ في حالات كارني وبروخا وفوفانا ونكونكو".