بوكيتينو يواجه أزمة جديدة في تشيلسي بعد إصابة مودريك
قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، إن ميخايلو مودريك بات أحدث المنضمين لقائمة طويلة من المصابين في فريقه؛ وذلك بعدما تعرض المهاجم الأوكراني لإصابة في التدريبات.
وتعرض تشيلسي لعدة إصابات في بداية الموسم، منها إصابة القائد ريس جيمس المصاب في عضلات الفخذ الخلفية في الجولة الافتتاحية وكريستوفر نكونكو الذي خضع لجراحة.
وأصبح مودريك، الذي كلف تشيلسي 70 مليون يورو (75.78 مليون دولار) في فترة الانتقالات الشتوية في يناير كانون الثاني، تاسع لاعب يغيب عن الفريق.
ولم يكشف النادي عن طبيعة إصابته.
وقال بوكيتينو للصحفيين قبل استضافة لوتون تاون، غدا الجمعة: "لن يكون متاحا لمباراة الغد.. الإصابة ليست خطيرة، ربما علينا الانتظار لأسبوع واحد أو ربما بضعة أيام".
وغادر كارني تشوكويمكا مباراة وست هام مصابا بعدما سجل هدفا في الخسارة 3-1 مطلع الأسبوع، قبل أن يخضع اللاعب البالغ عمره 19 عاما لجراحة في الركبة لكنه سيتعافى في وقت أقل من المتوقع.
وقال المدرب: "ليست إصابة لعدة أشهر ربما أسابيع.. أعتقد أن الأمر سيئ الحظ بعض الشيء في بعض الأمور مثل كارني يوم الأحد. صحيح أنها كرة القدم. لست محظوظا بعض الشيء مع الإصابات".
وتتضمن قائمة المصابين ويسلي فوفانا وأرماندو بروخا وبنوا بادياشيل، وأرجع بوكيتينو إصابة البعض منهم إلى "سوء الحظ".
وقال المدرب الأرجنتيني: "نكونكو وكارني أو فوفانا. كيف تستطيع السيطرة على ذلك. الأمر لا يتعلق بالتدريب. هذه أشياء تحدث".
وأضاف: "وبالنسبة للآخرين يمكن أن تؤثر عوامل كثيرة. من الصعب التحدث بشكل عام لأن المواقف مختلفة. بشكل عام يمكنك التحدث عن سوء الحظ أو حصة تدريبية سيئة. لكن من المؤكد أنه حظ سيئ في حالات كارني وبروخا وفوفانا ونكونكو".
ومع العديد من الإصابات تحدث المدرب عن إمكانية التوقيع مع لاعبين جدد.
وقال بوكيتينو: "نحتاج لحارس مرمى واحد على الأقل. لدينا العديد من الحراس الصغار الموهوبين لكنهم في حاجة للوقت.. نحن نتطلع للاعب واحد في المراكز الهجومية إذا استطعنا إضافة اللاعب المناسب وليس التعاقد مع عدة لاعبين ما يقف أمام تطور اللاعبين الصغار".
وكان هناك بعض الأخبار السارة بأن موزيس كايسيدو أغلى لاعب في الدوري الإنجليزي يستطيع اللعب في التشكيلة الأساسية. لكن لاعب الوسط روميو لافيا، المنضم من ساوثامبتون، سيكون عليه الانتظار.
وقال بوكيتينو: "كايسيدو جاهز للبدء لكن لافيا لن يكون بوسعه ذلك؛ لأنه يحتاج لعدة أسابيع ليكون جاهزا للمشاركة مع الفريق".