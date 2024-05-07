بعد قيادته إبسويتش للدوري الإنجليزي.. سام مرسي يحصد جائزة أفضل لاعب في الفريق

حصد الدولي المصري سام مرسي، جائزة أفضل لاعب في موسم فريق إبسويتش تاون بتصويت الجمهور.

وقاد سام مرسي فريق إبسويتش تاون للتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 22 عامًا.

وبعد حصد الجائزة، وجّه سام مرسي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" رسالة للجماهير، قائلاً: "يا له من موسم، شكرًا لجميع المشجعين على دعمكم الرائع، وأتمنى أن يكون الجميع قد استمتعوا بالأيام التي صنعنا فيها التاريخ".