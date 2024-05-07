بعد قيادته إبسويتش للدوري الإنجليزي.. سام مرسي يحصد جائزة أفضل لاعب في الفريق
حصد الدولي المصري سام مرسي، جائزة أفضل لاعب في موسم فريق إبسويتش تاون بتصويت الجمهور.
وقاد سام مرسي فريق إبسويتش تاون للتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 22 عامًا.
وبعد حصد الجائزة، وجّه سام مرسي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" رسالة للجماهير، قائلاً: "يا له من موسم، شكرًا لجميع المشجعين على دعمكم الرائع، وأتمنى أن يكون الجميع قد استمتعوا بالأيام التي صنعنا فيها التاريخ".
بينما كتب النادي في موقعه الرسمي تعليقًا على فوز النجم المصري بالجائزة: "قاد الفريق من الأمام مرة أخرى طوال الموسم، حيث جلب السيطرة والقيادة والقوة إلى خط وسط تاون، سجل أيضًا 3 أهداف حيوية، بما في ذلك هدف الفوز المتأخر خارج ملعبنا على واتفورد في ديسمبر الماضي".
وأصبح سام أول قائد مصري يقود فريقه للصعود من الدرجة الأولى للدوري الممتاز.
وفاز إبسويتش تاون على هدرسفيلد بهدفين دون مقابل لينهي الفريق الدوري بالمركز الثاني المؤهل بشكل مباشر للدوري الممتاز.
إبسويتش سيشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة السادسة في تاريخه بعد غياب 22 عامًا، إذ شارك الفريق للمرة الأخيرة، في العام 2002، قبل أن يهبط.