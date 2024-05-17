لجنة الحكام تصدم الأهلي المصري
وجهت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم صدمة لمسؤولي النادي الأهلي بعد البيان المطول الذي أصدرته إدارة القلعة الحمراء خلالى الأيام القليلة الماضية.
وأعلن الأهلي في بيان رسمي، يوم الأحد الماضي، غضبه من استمرار الأخطاء التحكيمية التي تهدر مبدأ العدالة بين أندية الدوري المصري.
وطالب الأهلي في بيانه بتعيين حكام أجانب لمباريات الفريق بالدوري المصري مع تحمله كافة التكاليف المالية لاستقدام الحكام الأجانب.
وذكرت قناة (أون تايم سبورتس) أن لجنة الحكام برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا ترفض تمامًا فكرة استقدام صافرة أجنبية لمباريات الأهلي المقبلة.
وأشار الصحفي رامي رجب إلى أن بيريرا أبدى رفضه التام لفكرة تعيين حكام أجانب لكافة مباريات الأهلي خاصة أن هذا الأمر يقلل من قوة التحكيم المصري.
وأكد أن مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة جمال علام يميل للموافقة على طلب الأهلي خاصة أن اللوائح تسمح للأندية باستقدام حكام أجانب مع تحمل تكلفة استقدام الحكام وإبلاغ الاتحاد المصري قبلها بوقت كافٍ.
وقال مصدر بلجنة الحكام ل"إرم نيوز" إن بيريرا سبق ورفض تعيين حكام أجانب لمباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية وطالب بتعيين حكام مصريين.
وأشار إلى أن بيريرا يرفض تمامًا فكرة الاستعانة بحكام أجانب في الدوري المصري، خاصة أن مثل هذه المباريات تصنع شخصية الحكام وتجعلهم تحت تقييم دائم.