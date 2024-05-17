لجنة الحكام تصدم الأهلي المصري

وجهت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم صدمة لمسؤولي النادي الأهلي بعد البيان المطول الذي أصدرته إدارة القلعة الحمراء خلالى الأيام القليلة الماضية.

وأعلن الأهلي في بيان رسمي، يوم الأحد الماضي، غضبه من استمرار الأخطاء التحكيمية التي تهدر مبدأ العدالة بين أندية الدوري المصري.

وطالب الأهلي في بيانه بتعيين حكام أجانب لمباريات الفريق بالدوري المصري مع تحمله كافة التكاليف المالية لاستقدام الحكام الأجانب.