مهاجم الأهلي يستفز مدافع الهلال (فيديو)
استفز الفرنسي آلان سانت ماكسيمين منافسه سعود عبدالحميد لاعب الهلال، خلال مواجهة الفريقين، اليوم الاثنين، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ28 من الدوري السعودي للمحترفين.
وتلاعب ماكسيمين بعبدالحميد وتراقص على الكرة بطريقة مستفزة لمدافع الهلال، قبل أن يلعب الكرة بالكعب إلى فراس البريكان داخل منطقة الجزاء.
وتشير النتيجة إلى التعادل 1/1؛ إذ تقدم الأهلي بهدف من تسجيل فراس البريكان في الدقيقة 30، وتعادل ألكسندر ميتروفيتش للهلال في الدقيقة 52.
ويملك الهلال 83 نقطة من 29 مباراة، ويقترب من التتويج بلقب الدوري السعودي، في حين يملك الأهلي 55 نقطة من 29 مباراة في المركز الثالث.
وبعد مواجهة الأهلي، يلعب الهلال مع الحزم والنصر والطائي والوحدة، في حين يلعب الأهلي مع الشباب وأبها والرائد والفيحاء.
ويمكن أن ينهي الهلال الموسم بطلا لثلاث بطولات، بعد تتويجه بلقب كأس السوبر السعودي، وتأهله لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ إذ يلاقي النصر ويقترب من التتويج بلقب الدوري السعودي.