مهاجم الأهلي يستفز مدافع الهلال (فيديو)

استفز الفرنسي آلان سانت ماكسيمين منافسه سعود عبدالحميد لاعب الهلال، خلال مواجهة الفريقين، اليوم الاثنين، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ28 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتلاعب ماكسيمين بعبدالحميد وتراقص على الكرة بطريقة مستفزة لمدافع الهلال، قبل أن يلعب الكرة بالكعب إلى فراس البريكان داخل منطقة الجزاء.

وتشير النتيجة إلى التعادل 1/1؛ إذ تقدم الأهلي بهدف من تسجيل فراس البريكان في الدقيقة 30، وتعادل ألكسندر ميتروفيتش للهلال في الدقيقة 52.