برشلونة يستهدف تسجيل مارك غويو في قائمته بدوري أبطال أوروبا
كشفت تقارير صحفية عن سعي نادي برشلونة لتسجيل لاعبه الشاب مارك غويو، في قائمته بدوري أبطال أوروبا، ليكون متاحا في مواجهة شاختار.
ويستقبل ملعب مونتغويك الأولمبي مباراة برشلونة وشاختار دونيتسك في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء.
ويلعب برشلونة وشاختار في المجموعة الثامنة، والتي تضم إلى جانبهما فريقي بورتو البرتغالي، ورويال أنتويرب البلجيكي.
وقال الصحفي الإسباني توني خوانمارتي، اليوم الإثنين، إن "برشلونة يعمل بالفعل على تسجيل مارك غويو في قائمة دوري أبطال أوروبا ليكون متاحًا أمام شاختار، إذ إن آخر موعد للتسجيل غدًا الساعة 11:59 مساءً".
ونجا برشلونة من فخ ضيفه أتلتيك بلباو بتحقيق فوز صعب على منافسه بهدف نظيف، مساء الأحد، في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني.
وتقمص اللاعب الصاعد مارك غويو دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 80، وذلك في مباراته الأولى التي يخوضها مع الفريق الأول بعد 23 ثانية فقط من مشاركته كبديل.
و"غويو" مهاجم إسباني يبلغ من العمر 17 عامًا، من مواليد 4 يناير 2006.
وأصبح غويو، بعمر 17 عامًا و291 يومًا، أصغر لاعب يسجل في ظهوره الأول مع برشلونة في الدوري الإسباني خلال القرن الحالي.
ويعد "غويو" أحد المواهب الصاعدة من أكاديمية برشلونة "لا ماسيا"، ولفت اللاعب أنظار المدير الفني تشافي هيرنانديز في التدريبات، ليقوم باستدعائه للفريق الأول هذا الموسم.
وعلى المستوى الدولي، خاض اللاعب الشاب 12 مباراة مع منتخب إسبانيا للشباب تحت 17 عاما، وسجل 8 أهداف.
وقال مارك غويو عقب مباراة الأمس: "لا أصدق ذلك، أعاني من ضيق في التنفس، أنا أستمتع باللحظة، وما زلت أهضمها، لقد عملت طوال الموسم للاستفادة من الفرص التي تتاح لي".
وعن النصائح التي وجهها له مدربه تشافي، قبل دخول الملعب، أشار: "لقد أخبرني أن ألعب كما أفعل في فريق الشباب، وأنه عندما تتاح لي هذه الفرص فإنني أستغلها".