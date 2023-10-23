برشلونة يستهدف تسجيل مارك غويو في قائمته بدوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية عن سعي نادي برشلونة لتسجيل لاعبه الشاب مارك غويو، في قائمته بدوري أبطال أوروبا، ليكون متاحا في مواجهة شاختار.

ويستقبل ملعب مونتغويك الأولمبي مباراة برشلونة وشاختار دونيتسك في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء.

ويلعب برشلونة وشاختار في المجموعة الثامنة، والتي تضم إلى جانبهما فريقي بورتو البرتغالي، ورويال أنتويرب البلجيكي.

وقال الصحفي الإسباني توني خوانمارتي، اليوم الإثنين، إن "برشلونة يعمل بالفعل على تسجيل مارك غويو في قائمة دوري أبطال أوروبا ليكون متاحًا أمام شاختار، إذ إن آخر موعد للتسجيل غدًا الساعة 11:59 مساءً".

ونجا برشلونة من فخ ضيفه أتلتيك بلباو بتحقيق فوز صعب على منافسه بهدف نظيف، مساء الأحد، في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني.