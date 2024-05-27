بعد اتصال رونالدو.. النصر السعودي يغري أسطورة ريال مدريد

ويرغب نادي النصر بتعيين فرناندو هييرو، في منصب المدير الرياضي للنادي، ليكون مسؤولا عن ملف التعاقدات الخاصة بالمدرب واللاعبين.

ويبحث النصر عن مدير رياضي بسيرة ذاتية قوية لخلافة مارسيلو سالازار، ووجد ضالته في فرناندو هييرو، الذي يعمل حاليا مديرا رياضيا لشيفاس دي جوادالاخارا المكسيكي.

هييرو رفض عرضين سابقين من نادي النصر، ولكن الإعلامي رودريغو سيلوريو، كشف أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قام بالاتصال بأسطورة ريال مدريد الأسبق، وحاول إقناعه بقبول العرض الثالث.

ويميل هييرو لقبول العرض، خاصة بعد اتصال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي يرغب بشدة في قدوم أسطورة ريال مدريد الأسبق.

وعمل هييرو كمدير رياضي لمنتخب إسبانيا في الفترة من نوفمبر حتى يوليو 2018، كما قاد المنتخب الإسباني كمدرب في كأس العالم بروسيا في نفس العام.