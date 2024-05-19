"لن تفوزوا بالدوري".. كريستيانو رونالدو يصدم مشجعي آرسنال (فيديو)

يبدو أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، لن ينسى عشقه الكبير لفريقه السابق مانشستر يونايتد؛ إذ وجه صدمة لمشجعي الغريم آرسنال بتوقعه عدم تتويجهم بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويخوض مانشستر سيتي منافسة شرسة مع آرسنال للظفر بلقب الدوري الإنجليزي، الرابع على التوالي.

ويتصدر مانشستر سيتي حاليًا جدول الدوري الإنجليزي برصيد 88 نقطة، بفارق نقطتين عن آرسنال.

ويلتقي مانشستر سيتي، اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، مع نظيره وست هام، على أن يواجه آرسنال خصمه إيفرتون.