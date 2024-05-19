"لن تفوزوا بالدوري".. كريستيانو رونالدو يصدم مشجعي آرسنال (فيديو)
يبدو أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، لن ينسى عشقه الكبير لفريقه السابق مانشستر يونايتد؛ إذ وجه صدمة لمشجعي الغريم آرسنال بتوقعه عدم تتويجهم بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.
ويخوض مانشستر سيتي منافسة شرسة مع آرسنال للظفر بلقب الدوري الإنجليزي، الرابع على التوالي.
ويتصدر مانشستر سيتي حاليًا جدول الدوري الإنجليزي برصيد 88 نقطة، بفارق نقطتين عن آرسنال.
ويلتقي مانشستر سيتي، اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، مع نظيره وست هام، على أن يواجه آرسنال خصمه إيفرتون.
وتواجد كريستيانو رونالدو، مساء السبت، في ملعب "المملكة آرينا"، لحضور مباراة الملاكمة بين الثنائي تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك.
وظهر رونالدو وهو يحتضن فرانك وارين، مشجع آرسنال الشهير، حيث التقطته الكاميرات وهما يتبادلان الضحكات، حيث سعى وارين لإقناع "الدون" بإمكانية اللعب للغانرز، حيث انفجر اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا في الضحك وانتقل بسرعة إلى موضوع آخر.
كما تم سؤاله عن رأيه بشأن سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتاج آرسنال إلى تعثر مانشستر سيتي، يوم الأحد، للفوز باللقب للمرة الأولى منذ عقدين، وكشف رونالدو أنه يدعم السيتي لإتمام المهمة، وقال لمشجع آرسنال وارن: "لن تفوزوا بالدوري، يا إلهي".
وفاز الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك على البريطاني تايسون فيوري، ليتوج بطلا للعالم لوزن الثقيل بلا منازع في نزال مثير أقيم في العاصمة السعودية.
وأصبح أوسيك، البالغ 37 عاما، أول ملاكم يحمل جميع الأحزمة والألقاب الأربعة الرئيسة لوزن الثقيل في آن واحد، وأول بطل للعالم بلا منازع منذ نهاية حقبة لينوكس لويس في أبريل 2000.