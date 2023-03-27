توتنهام يعلن رحيل أنطونيو كونتي
أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، رحيل مدرب الفريق الأول بالنادي، الإيطالي أنطونيو كوني عن تدريب الفريق بشكل رسمي، اليوم الأحد.
وقال توتنهام في بيان رسمي، إن مغادرة المدرب أنطونيو كونتي للنادي جاء بالاتفاق والتراضي بين الطرفين.
وأوضح توتنهام في بيانه: "حققنا التأهل لدوري أبطال أوروبا في موسم أنطونيو الأول بالنادي. نشكر أنطونيو على مساهمته ونتمنى له التوفيق في المستقبل".
وسيتولى كريستيان ستيليني مسؤولية تدريب الفريق في الفترة المتبقية من الموسم، جنبا إلى جنب مع ريان ماسون كمدرب مساعد.
وقال دانيال ليفي رئيس مجلس إدارة توتنهام: "لدينا 10 مباريات متبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز ونحن نقاتل بين أيدينا للحصول على مكان في دوري أبطال أوروبا".
وأضاف: "نحن جميعا بحاجة إلى التعاون، يتعين على الجميع العمل بإخلاص لضمان أعلى مستوى ممكن من النهاية السعيدة لنادينا والداعمين المخلصين".
وكان كونتي وجه انتقادات عنيفة للاعبي توتنهام والإدارة بعد النتائج المخيبة في الفترة الماضية.
ويحتل توتنهام المركز الرابع برصيد 49 نقطة من 28 مباراة متقدما بنقطتين على نيوكاسل يونايتد الذي خاض 26 مباراة.
ويتصدر آرسنال المسابقة برصيد 69 نقطة.