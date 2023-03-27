توتنهام يعلن رحيل أنطونيو كونتي

وقال توتنهام في بيان رسمي، إن مغادرة المدرب أنطونيو كونتي للنادي جاء بالاتفاق والتراضي بين الطرفين.

وأوضح توتنهام في بيانه: "حققنا التأهل لدوري أبطال أوروبا في موسم أنطونيو الأول بالنادي. نشكر أنطونيو على مساهمته ونتمنى له التوفيق في المستقبل".

وسيتولى كريستيان ستيليني مسؤولية تدريب الفريق في الفترة المتبقية من الموسم، جنبا إلى جنب مع ريان ماسون كمدرب مساعد.