NBA.. دنفر يهزم فيلادلفيا في دوري السلة الأمريكي

أحرز نيكولا يوكيتش 26 نقطة، وسيطر على 16 كرة مرتدة، وأضاف زميله جمال موراي 23 نقطة، ليقودا فريقهما دنفر ناغتس للفوز على ضيفه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 111-105، في دوري كرة السلة الأمريكي.

وخاض فيلادلفيا المباراة دون لاعبه جويل إمبيد، حامل لقب أفضل لاعب في الدوري، بسبب تورم في ركبته، رغم أنه قام بتمارين الإحماء، لكن شبكة "إي.إس.بي.إن" قالت إن الطاقم الفني استبعده من المشاركة ليغيب رابع مباراة على التوالي في دنفر.

وغاب عن تشكيلة فيلادلفيا أيضا توبياس هاريس بسبب المرض، وتريسي ماكسي بسبب التواء في الكاحل، ودي أنتوني ميلتون بسبب إصابة في الظهر، وروبرت كافينغتون بسبب إصابة في الركبة.