NBA.. دنفر يهزم فيلادلفيا في دوري السلة الأمريكي

Came back from the road trip and got the win in front of Nuggets Nation!



Jamal: 23 PTS / 3 REB / 7 AST

Joker: 26 PTS / 16 REB / 7 AST / 2 STL

AG: 18 PTS / 4 REB / 2 AST

Mike: 20 PTS / 8 REB / 2 AST pic.twitter.com/1oZGgRmbki