NBA.. دنفر يهزم فيلادلفيا في دوري السلة الأمريكي
أحرز نيكولا يوكيتش 26 نقطة، وسيطر على 16 كرة مرتدة، وأضاف زميله جمال موراي 23 نقطة، ليقودا فريقهما دنفر ناغتس للفوز على ضيفه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 111-105، في دوري كرة السلة الأمريكي.
وخاض فيلادلفيا المباراة دون لاعبه جويل إمبيد، حامل لقب أفضل لاعب في الدوري، بسبب تورم في ركبته، رغم أنه قام بتمارين الإحماء، لكن شبكة "إي.إس.بي.إن" قالت إن الطاقم الفني استبعده من المشاركة ليغيب رابع مباراة على التوالي في دنفر.
وغاب عن تشكيلة فيلادلفيا أيضا توبياس هاريس بسبب المرض، وتريسي ماكسي بسبب التواء في الكاحل، ودي أنتوني ميلتون بسبب إصابة في الظهر، وروبرت كافينغتون بسبب إصابة في الركبة.
وكان بول ريد أفضل مسجلي فيلادلفيا برصيد 30 نقطة، كما سيطر على 13 كرة مرتدة، بينما أحرز زميله كيلي أوبر 25 نقطة.
وفي مواجهة أخرى، قلب سان أنطونيو سبيرز تأخره بفارق 15 نقطة، ليفوز على ضيفه مينيسوتا تيمبروولفز 113-112 بفضل 25 نقطة من ديفن فاسيل، و23 نقطة من فيكتور ويمبانياما الذي سيطر أيضا على 10 كرات مرتدة، بينما أحرز كيلدون جونسون الرمية الحرة التي حسمت النتيجة لصالح صاحب الأرض.
وتقدم مينيسوتا بفارق 12 نقطة في نهاية النصف الأول من المباراة و90-80 مع نهاية الربع الثالث، قبل أن ينتفض صاحب الأرض وينتزع التقدم بفضل رمية ثلاثية من لاعبه دوج مكديرموت قبل 8.42 دقيقة من النهاية، وبعدها مضت المباراة سجالا لتحسمها الرمية الحرة لجونسون قبل 9.2 ثانية من النهاية.
وحصل مينيسوتا على فرصة للفوز بالمباراة، لكن لاعبه كارل أنتوني تاونز أهدر رمية ثلاثية مع صفارة النهاية.
وكان أنتوني إدواردز أفضل مسجلي مينيسوتا برصيد 32 نقطة، كما قدم 12 تمريرة حاسمة لزملائه، وأحرز زميله رودي غوبرت 19 نقطة وهي نفس حصيلة تاونز أيضا.
وفي مباريات أخرى، فاز واشنطن ويزاردز خارج ملعبه على ديترويت بيستونز 118-104، وفاز نيويورك نيكس على ضيفه ميامي هيت 125-109.
وفاز سكرامنتو كينغز على مضيفه دالاس مافريكس 120-115.