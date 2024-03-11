سر شعور برشلونة بالقلق بشأن كوبارسي

كشفت تقارير صحفية عن شعور نادي برشلونة بالقلق على لاعبه الشاب باو كوبارسي، مدافع الفريق، بعد الأنباء التي ترددت عن احتمالية ضمه لقائمة المنتخب الإسباني المقبلة.

ونجح كوبارسي، البالغ 17 عامًا، في تثبيت قدميه ضمن المجموعة التي يعتمد عليها تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة.

وقالت صحيفة "سبورت"، في تقرير لها، اليوم الإثنين، إن "برشلونة منتبه للشائعات القادمة من معسكر المنتخب الإسباني عن كوبارسي".

وأضاف التقرير: "بالنسبة للمنتخب الإسباني، لا توجد خطط حالية لاستدعاء لاعب برشلونة للمنتخب الأول، لكن ذلك يعتمد على قدرة اللاعب على الحفاظ على مستواه حتى نهاية الموسم، وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، ستكون الخطوة التالية لكوبارسي هي التواجد في قائمة المنتخب تحت 21 عامًا، وهي الخطوة الأولى للوصول إلى المنتخب الأول، لكن لا يمكن استبعاد اسمه من قائمة المنتخب الأول يوم الجمعة".