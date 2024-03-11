سر شعور برشلونة بالقلق بشأن كوبارسي
كشفت تقارير صحفية عن شعور نادي برشلونة بالقلق على لاعبه الشاب باو كوبارسي، مدافع الفريق، بعد الأنباء التي ترددت عن احتمالية ضمه لقائمة المنتخب الإسباني المقبلة.
ونجح كوبارسي، البالغ 17 عامًا، في تثبيت قدميه ضمن المجموعة التي يعتمد عليها تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة.
وقالت صحيفة "سبورت"، في تقرير لها، اليوم الإثنين، إن "برشلونة منتبه للشائعات القادمة من معسكر المنتخب الإسباني عن كوبارسي".
وأضاف التقرير: "بالنسبة للمنتخب الإسباني، لا توجد خطط حالية لاستدعاء لاعب برشلونة للمنتخب الأول، لكن ذلك يعتمد على قدرة اللاعب على الحفاظ على مستواه حتى نهاية الموسم، وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، ستكون الخطوة التالية لكوبارسي هي التواجد في قائمة المنتخب تحت 21 عامًا، وهي الخطوة الأولى للوصول إلى المنتخب الأول، لكن لا يمكن استبعاد اسمه من قائمة المنتخب الأول يوم الجمعة".
وتابع: "لهذا السبب، يشعر برشلونة بالقلق من الشائعات القادمة من مدريد التي تؤكد أن المدافع لديه فرصة للمشاركة في بطولة أمم أوروبا وحتى في الألعاب الأولمبية".
وأردف التقرير: "تثير هذه الاحتمالية الرعب في الإدارة الرياضية لبرشلونة، وما زال في الأذهان حالات بيدري، الذي لا يزال يعاني من عواقب استغلاله من قبل الاتحاد الإسباني، أو غافي، الذي تعرض لإصابة خطيرة في مباراة غير مهمة لم يكن يجب عليه لعبها مع المنتخب الإسباني".
واختتم: "ومع ذلك، فإن المسؤولين في الاتحاد الإسباني يدركون أيضًا هذه الحالات، وفي الوقت المناسب، سيكون كل من الاتحاد وبرشلونة على استعداد للوصول إلى حل وسط يشعر فيه الجميع بالرضا، وأهم شيء هو رعاية اللاعب الشاب".
ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة في تعديل عقد اللاعب الذي يمتد حتى 2026، خلال الفترة المقبلة، وزيادة قيمة الشرط الجزائي، لقطع الطريق على الأندية الراغبة في ضمه.